¿Hay quien crea en la inocencia de CFK? El duro descargo de Pablo Zurro contra los "traidores"

El jefe comunal advirtió sobre las consecuencias del actual modelo económico, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. “Milei le robó a la provincia de Buenos Aires quince mil billones. Axel lo dice, pero ¿cuánto lo dice? Porque nos repercute en todos los municipios. Nos lo robó porque nos corresponde por ley”.

Finalmente, desafió el discurso anticasta del oficialismo: “Dieciocho años intendente, diez días de vacaciones. ¿Quién es casta? ¿Milei o yo?”, concluyó, exigiendo un programa renovado que proteja la industria y la salud pública frente al modelo actual.

