Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, sacudió el escenario político bonaerense al reafirmar su lealtad absoluta hacia Cristina Fernández de Kirchner. En una entrevista cargada de críticas, el jefe comunal tildó de “cagones” al peronismo que evita reclamar por la libertad de la exmandataria en medio de la disputa interna del PJ.
"TRAIDORES Y CAGONES"
¿Hay quien crea en la inocencia de CFK? El duro descargo de Pablo Zurro contra los "traidores"
Pablo Zurro exigió la libertad de Cristina Kirchner y calificó de "cagón" al peronismo que prioriza la interna partidaria por sobre la situación judicial de CFK
Zurro saca los trapos al sol
Para el jefe comunal de Pehuajó, la reorganización del Partido Justicialista es un tema menor frente a lo que considera una persecución política. “La interna peronista para mí está en segundo plano. En primer plano es tratar todos los días que este gobierno de corruptos se vaya y Cristina libre”, sentenció Zurro en diálogo con Radio Con Vos.
El intendente fue tajante al señalar que atravesamos una época de "traidores" y "cagones", apuntando a gobernadores y legisladores que han negociado con la gestión de Javier Milei. Según su visión, no se puede ser parte de un movimiento nacional y obviar el pedido de "Cristina Libre", un gesto que calificó como una falta de respeto a la historia reciente del país y al legado de Néstor Kirchner.
Peronismo, casta y Milei
Zurro no ahorró calificativos para el actual Presidente de la Nación, a quien describió como un "felpudo de los yanquis" (USA). Su diagnóstico sobre la economía fue sombrío, denunciando un proceso de desindustrialización que afecta directamente a los parques industriales locales:
- Desclasamiento social: Aseguró que parte de la sociedad votó en contra de sus propios intereses.
- Destrucción industrial: Criticó la falta de políticas de protección para las empresas nacionales.
- Ajuste a las provincias: Denunció que Milei le "robó" a la provincia de Buenos Aires fondos que corresponden por ley.
Futuro liderazgo de Cristina Kirchner
Pese a que la expresidenta enfrenta una compleja situación judicial —que Zurro atribuye a acuerdos entre el "corrupto de Macri" y la justicia—, el intendente de Pehuajó mantiene la esperanza de un retorno al modelo de "liberación". Comparó el caso con el de Lula da Silva en Brasil, vaticinando que la líder recuperará su libertad y centralidad política.
El jefe comunal advirtió sobre las consecuencias del actual modelo económico, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. “Milei le robó a la provincia de Buenos Aires quince mil billones. Axel lo dice, pero ¿cuánto lo dice? Porque nos repercute en todos los municipios. Nos lo robó porque nos corresponde por ley”.
Finalmente, desafió el discurso anticasta del oficialismo: “Dieciocho años intendente, diez días de vacaciones. ¿Quién es casta? ¿Milei o yo?”, concluyó, exigiendo un programa renovado que proteja la industria y la salud pública frente al modelo actual.
