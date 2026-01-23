El finde en AMBA se viene muy cargado y hay muchas opciones para que elijas la que más te gusta. Si bien el calor va a estar intenso en Buenos Aires, eso no es un impedimento para pasarla bien en uno de los últimos fines de semana del mes. Hay un market, concierto sinfónico, concursos de Anime y más.
CARGADO
Finde en AMBA: Buenos Aires Market, conciertos gratis y concurso de Anime
El AMBA se prepara para uno de los últimos fines de semana de enero. Se destaca el Buenos Aires Market, sinfónico de María Elena Walsh y más.
Todos los findes hay propuestas que se renuevan en el AMBA y este 23, 24 y 25 habrá mucho para elegir según tus gustos. Las ideas gastronómicas y culturales siempre están al pie del cañón y son las más concurridas semana tras semana.
Finde en AMBA: todas las mejores propuestas
El sábado 24 desde las 17, en Ciudad Cultural Konex, se llevará a cabo el Festival Nuevo Día. Habrá dos escenarios, ferias y DJ Sets con varias bandas y artistas como Eterna inocencia, Marina Fages, WRRN, Clamor y mucho más. Imperdible para los que están en ese ambiente.
Buenos Aires Market At Night se va a llevar a cabo el viernes 23 y sábado 24 desde las 17 hasta las 00 en la Plaza Martín Rodríguez, Villa Pueyrredón. Un lugar al aire libre para disfrutar de patio gastronómico y mercado de productores en una noche de verano ideal.
El domingo 25 a las 17 habrá un concierto de María Elena Walsh Sinfónico. El mismo tendrá lugar en la Usina del Arte, en La Boca. Este homenaje a una de las más grandes artistas de nuestro país estará a cargo de Katie Viqueira junto a su trío y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina.
Para los fanáticos de la cultura japonesa también hay plan. El sábado y domingo desde las 11, en el Jardín Japonés, habrá un concurso extraordinario de Cosplay Anime y Manga Taikai. El mismo lo organiza la Fundación Cultural Argentino Japonesa y el premio es un viaje cultural a Japón.
-----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Finde en Rosario: Circo Ánima, propuestas para combatir el calor y más
La mejor aplicación de viajes que revoluciona al turismo
Otra coronación: Una ciudad argentina fue elegida como la mejor del mundo