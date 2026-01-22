En USA Tik Tok quedará bajo control de Oracle y Silver Lake

Como parte del acuerdo, que se detalló en un memorando interno enviado el mes pasado por el CEO de TikTok, Shou Chew, la plataforma de redes sociales sería operada en EE. UU. por una empresa conjunta que incluye a Oracle y Silver Lake. La medida se produce en respuesta a una ley de 2024 que exige a la empresa matriz con sede en Pekín, ByteDance, vender TikTok para resolver las preocupaciones sobre sus supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino.