En USA Tik Tok quedará bajo control de Oracle y Silver Lake

Aunque no trascieron detalles se estima que Bytedance ,no cederá el algoritmo, nucleo vital de Tik Tok. Llegaría pronto un desarrollo de Oracle.

22 de enero de 2026 - 21:11
Tik Tok seguirá funcionando en USA 

Los gobiernos de EE. UU. y China firmaron un acuerdo que entregaría el control de la filial estadounidense de TikTok a un grupo de inversores liderados por el gigante tecnológico Oracle y la firma de inversiones Silver Lake, según un funcionario de la Casa Blanca y una persona familiarizada con el asunto.

Como parte del acuerdo, que se detalló en un memorando interno enviado el mes pasado por el CEO de TikTok, Shou Chew, la plataforma de redes sociales sería operada en EE. UU. por una empresa conjunta que incluye a Oracle y Silver Lake. La medida se produce en respuesta a una ley de 2024 que exige a la empresa matriz con sede en Pekín, ByteDance, vender TikTok para resolver las preocupaciones sobre sus supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino.

image
Tik tok es una de la redes con mayor participación en los Estados Unidos

Acuerdo previo China-USA

Chew dijo en diciembre que ByteDance firmó un acuerdo vinculante con inversores que estaba a la espera de la aprobación regulatoria. La administración Trump manifestó su apoyo a dicho acuerdo en ese momento al pausar una ley que obligaba a la Casa Blanca a prohibir la aplicación si no se deshacía, pero el gobierno chino se mantuvo reservado.

De acuerdo con el medio Político, el portavoz de la embajada china, Liu Pengyu, dijo que la "posición de su país sobre TikTok fue coherente y clara" y que no tiene "ninguna información nueva que compartir en este momento".

Según los términos establecidos en diciembre, los propietarios de las entidades con sede en EE. UU. incluirían a la firma de capital privado Silver Lake, la empresa de inteligencia artificial MGX con sede en Abu Dabi y Oracle, cofundada por Larry Ellison, aliado del presidente Donald Trump.

