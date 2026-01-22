La bomba de Newell's sobre la posible llegada de Messi: "Convencido"

En 2017 fue el propio Messi el que indicó que tiene el deseo de poder jugar en su país y más precisamente en el club que se formó antes de partir a Barcelona. “Va pasando el tiempo y las ganas están siempre; me encantaría jugar en Newell’s, era mi sueño de chiquito. Pero no sé qué va a pasar, dónde voy a estar, cómo voy a estar para volver”, comentó.