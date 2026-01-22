Durante los últimos meses varios campeones del mundo en Qatar 2022 pegaron la vuelta al fútbol argentino, siendo Ángel Di María el más resonante de todos. Más allá de esto el sueño de todos sigue siendo ver a Lionel Messi jugando en su tierra y fue Ignacio Boero, presidente de Newell’s, el que encendió la llama de la ilusión.
¿VIENE?
La bomba de Newell's sobre la posible llegada de Messi: "Convencido"
En Newell's encienden la ilusión de que finalmente Lionel Messi pueda llegar de una vez por todas al fútbol argentino.
Los últimos años de Newell’s vienen siendo más que turbulentos e incluso estuvo muy cerca de descender. Ahora se respira aire nuevo en la Lepra ya que hubo cambio de autoridades que comenzaron un nuevo proyecto deportivo con la dupla Orsi-Gómez como entrenadores del primer equipo, sumado a la llegada de refuerzos más que interesantes.
Más allá del armado de un equipo competitivo, el sueño de Newell’s es que finalmente Messi juegue con la camiseta leprosa en la primera división del fútbol argentino y fue Ignacio Boero, elegido recientemente presidente de la institución, el que soltó una verdadera bomba. “Yo soy un convencido de que Messi puede venir a Newell’s”, indicó dialogando con El Fútbol Podcast.
Newell's quiere la llegada de Messi
En la misma línea agregó: “Mientras juegue, la posibilidad está y yo voy a hacer lo posible desde mi gestión y comprometerme a generar todas las condiciones favorables como club para que suceda”, expresó el mandamás de Newell’s, que pretende reconstruir al club luego de años de malaria para que el capitán de la Selección Argentina pueda llegar a donde todo comenzó.
En 2017 fue el propio Messi el que indicó que tiene el deseo de poder jugar en su país y más precisamente en el club que se formó antes de partir a Barcelona. “Va pasando el tiempo y las ganas están siempre; me encantaría jugar en Newell’s, era mi sueño de chiquito. Pero no sé qué va a pasar, dónde voy a estar, cómo voy a estar para volver”, comentó.
Ahora Newell’s puso la maquinaria en marcha para que finalmente Lionel Messi llegue más pronto que tarde. Para que esto suceda, la Lepra debe volver a ser un equipo desde todo punto de vista, y luego sí se sentará a negociar para que el zurdo que se marchó de la Argentina sin debutar en primera se dé un gusto y le cumpla el sueño a los hinchas del fútbol local.
Más en GOLAZO24
AFA lo confirmó: tras el pedido de amnistía llegó la decisión del Tribunal del Disciplina
River se hartó y amenaza con llevar a juicio a un club histórico de Italia
Gastón Edul en el centro de las burlas por lo que pasó en Boca Juniors
¿Operación o realidad?: Dicen que en Boca, Paredes y Riquelme estarían peleados