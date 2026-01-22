Fernando Carrillo amenaza a Catherine Fulop: "Yo le diría que se calle, así no tengo que..."

Al consultar su opinión sobre la denuncia de Carrillo a Fernández, Fulop dijo: “Mandale besos a Moria, pero no, gracias. No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida”.

Y finalizó con: "A cada cochino le llega su 3 de enero”.

Vale recordar que la captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. ocurrió el 3 de enero de 2026.

Ante esto, Carrillo, quien defiende al gobierno de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez, presidenta interina y también su ex pareja, no se quedó callado.

La fuerte amenaza de Fernando Carrillo contra Catherine Fulop

Consultado por Moria Casán sobre algún recuerdo bueno que tenga de Fulop, su ex esposa, Carrillo fue más allá y terminó lanzando una amenaza que fue repudiada.

“A la señora Sabatini le deseo lo mejor. No tengo nada que hablar con ella. Me queda el recuerdo que , junto a mí, hizo su mejor telenovela, ‘Abigail’. Después nunca más hizo una telenovela tan exitosa", comenzó diciendo.

Sin más rodeos lanzó: "A cada cochino le llega su domingo, sin duda alguna. Yo lo que le pediría a Catherine, para tampoco tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí, bien o mal".

Y siguió: "Aunque los videos que yo pudiese publicar de Catherine, se ve increíble, se ve bellísima”.

Luego, Carrillo llamó "vendepatria" a Fulop y la cuestionó por los dichos sobre la posibilidad de regalar el petróleo de Venezuela.

“Entonces que deje de hablar de mí. No tengo absolutamente nada que hablar con esa señora que también la considero una vendepatria, qué va a estar regalando ella el petróleo a nadie. Por favor, señora, ubíquese, y póngase a trabajar por su país y dedíquese a su familia”, dijo.

“No tengo nada qué hablar de ella, y que no me haga hablar ni publicar videos… Yo soy un caballero y jamás los he publicado.Pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos”, disparó Fernando, dando a entender que tiene contenido íntimo con su ex pareja.

"¿Se ve bárbara? ¿Yo estoy pensando que son videos 'porno'?", dijo Moria. A lo que Carrillo respondió: "Yo soy un caballero Moria. Si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicar todos esos videos. Que no se exprese más de mí.

Fernando Carrillo fulminó a El Puma Rodríguez

Fernando Carrillo no sólo amenazó a Fulop, sino también al cantante venezolano El Puma Rodríguez.

“Yo más bien lo considero una hiena, traidor a la patria, mentiroso”, comenzó diciendo Carrillo en su entrevista con Moria Casán.

El actor cuestionó a El Puma por criticarlo públicamente y atacar al país. También dijo que el cantante habría tenido una actitud contradictoria con Venezuela y le habría pedido favores a él.

"Yo le doy al Puma 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro, a mi persona, porque si no le voy a sacar los videos de llorándole en La Viñeta”, amenazó.

