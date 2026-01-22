En el día de ayer se llevó a cabo una Reunión de Comité Ejecutivo de AFA donde todos los clubes de primera división votaron a favor de que haya una amnistía y finalmente todos los jugadores que adeuden fechas de suspensión puedan jugar en el comienzo del Torneo Apertura. Finalmente el Tribunal de Disciplina dictó su sentencia.
AFA lo confirmó: tras el pedido de amnistía llegó la decisión del Tribunal del Disciplina
El Consejo General de la AFA solicitó la amnistía para jugadores suspendidos y finalmente el Tribunal de Disciplina confirmó su decsión.
Desde que se produjo la sanción a los jugadores de Estudiantes de La Plata por el famoso pasillo de espaldas a los jugadores de Rosario Central se venía hablando que todo terminaría con una amnistía de la AFA y que los hombres del Pincha, así como el resto de los jugadores suspendidos, iban a poder jugar sin problemas cuando arranque del Apertura.
Las semanas pasaron sin ningún tipo de confirmación hasta que en el día de ayer en las oficinas de Puerto Madero se produjo la reunión de Comité Ejecutivo de Liga Profesional donde se debatió todo lo referido a la primera división y allí llegó un pedido para que haya amnistía, algo que acompañaron absolutamente todos los dirigentes pero que debía ser ratificado por el Tribunal de Disciplina.
A última hora del miércoles surgió el rumor que el Tribunal de Disciplina no iba a dar marcha atrás con las sanciones originales, pero finalmente en el día de hoy y a pocas horas del comienzo del Torneo Apertura llegó el boletín oficial donde finalment e se decretó de manera oficial la amnistía para que todos los futbolistas sin excepción puedan ser utilizados por los equipos.
AFA confirmó la decisión del Tribunal
“El Tribunal resuelve implementar la amnistía general relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores, jugadoras y miembros de cuerpos técnicos, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025”, expresó el ente perteneciente a la AFA. Al mismo tiempo se indicó que esto no solo rige para la primera división sino también para todas las categorías del fútbol argentino.
“Esta medida rige para todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita”, expresó el Tribunal. De esta manera se terminó una novela que comenzó desde hace varios meses con los jugadores de Estudiantes de la AFA como principales implicados.
