Juanita Tinelli volvió a encender las redes con un intercambio que despertó más de un rumor en el mundo del espectáculo, mientras su familia sigue bajo la lupa. Entre comentarios juguetones y "likes" que no pasan desapercibidos, el ida y vuelta con este influencer mantiene a Marcelo Tinelli observando de cerca.
INTERCAMBIOS HOT
Juanita Tinelli sube la temperatura en redes: ¿Nuevo yerno para Marcelo?
Un influencer famoso vuelve loca a Juanita Tinelli en redes con likes y mensajes picantes, y ella no se queda atrás… todo mientras Marcelo mira de lejos.
El ida y vuelta con Juanita Tinelli que hizo explotar Instagram
Empezó con un simple "Guao" en una publicación de Juanita Tinelli, pero rápidamente se transformó en un ida y vuelta constante con Tomás Mazza, un influencer que no tardó en marcar presencia en varias publicaciones de la joven.
Juana respondió con un "Guauuuu" y le devolvió los likes en cada interacción, alimentando la sospecha de que podría estar pasando algo más que amistad. En otro posteo, donde la modelo posó con un traje de baño negro sobre un sofá blanco minimalista, Mazza comentó: "Temazo", en referencia a la canción My Eyes de Travis Scott que acompañaba la publicación.
Aunque el punto más llamativo llegó con un video de la misma producción musicalizado con Lovin’ so hard de Becky G, donde Mazza escribió: "¿Por qué el video nunca termina?" junto a un emoji de cara enamorada, y Juanita le respondió con un "Ya te respondí, fijate", confirmando que estaba atenta a su comentario, evidencia para muchos de una conexión genuina.
Todo este cruce se produce después de semanas en las que la influencer estuvo atravesando un momento personal delicado, donde tuvo que pedir un botón antipánico tras reiteradas amenazas y a cuestionar públicamente las decisiones de su familia, según declaró en sus propias redes sociales.
Para los seguidores, el intercambio con Mazza puede ser visto como buscar su propio espacio de disfrute y normalidad en medio del escándalo familiar, mientras que para otros representa un simple juego de redes, aunque la repetición y la naturalidad con la que se dan estos mensajes dan a entender algo más que mera interacción.
El influencer que reavivó la atención sobre Juanita
Tomás Mazza, quien está detrás de los comentarios, es un influencer de 25 años nacido en Buenos Aires, y sube contenido de fitness, estilo de vida y streams, y ya acumula casi 10 millones de seguidores entre Instagram, TikTok, YouTube y Twitch. Además de su perfil, Mazza se hizo conocido por participar en eventos masivos como Párense de Manos 3 y La Velada del Año 5, organizados por Ibai Llanos, donde se enfrentó a otros influencers y figuras del entretenimiento.
"El primer comentario fue un simple ‘Guao’ y ella respondió con ‘Guauuuu’, eso llamó mucho la atención de los seguidores", contó Pepe Ochoa al aire de LAM (América). "Después vinieron otros comentarios y likes constantes, que terminaron por viralizar la situación."
El joven, además, tiene experiencia en boxeo amateur y eventos de streaming competitivos, lo que lo convierte en un personaje atractivo para el mundo digital y el entretenimiento. Para Juana, su presencia, su humor y la manera natural en que se muestran los intercambios pueden contrastar frente a meses de tensión familiar y exposición mediática intensa.
Por ahora, ni Mazza ni Juanita confirmaron un vínculo romántico, pero tampoco podría asegurarse que se trate de un contacto casual. Y en el mundo digital, incluso un "Guao" puede volverse noticia y ser tema de conversación durante semanas en la farándula argentina.
