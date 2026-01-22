Juanita Tinelli sube la temperatura en redes: ¿Nuevo yerno para Marcelo?

image Sus respuestas juguetonas y naturales despertaron la atención de sus seguidores.

Para los seguidores, el intercambio con Mazza puede ser visto como buscar su propio espacio de disfrute y normalidad en medio del escándalo familiar, mientras que para otros representa un simple juego de redes, aunque la repetición y la naturalidad con la que se dan estos mensajes dan a entender algo más que mera interacción.

El influencer que reavivó la atención sobre Juanita

Tomás Mazza, quien está detrás de los comentarios, es un influencer de 25 años nacido en Buenos Aires, y sube contenido de fitness, estilo de vida y streams, y ya acumula casi 10 millones de seguidores entre Instagram, TikTok, YouTube y Twitch. Además de su perfil, Mazza se hizo conocido por participar en eventos masivos como Párense de Manos 3 y La Velada del Año 5, organizados por Ibai Llanos, donde se enfrentó a otros influencers y figuras del entretenimiento.

image Tomás Mazza acumula casi 10 millones de seguidores y sube contenido de fitness, streams y participa en eventos masivos.

"El primer comentario fue un simple ‘Guao’ y ella respondió con ‘Guauuuu’, eso llamó mucho la atención de los seguidores", contó Pepe Ochoa al aire de LAM (América). "Después vinieron otros comentarios y likes constantes, que terminaron por viralizar la situación."

El joven, además, tiene experiencia en boxeo amateur y eventos de streaming competitivos, lo que lo convierte en un personaje atractivo para el mundo digital y el entretenimiento. Para Juana, su presencia, su humor y la manera natural en que se muestran los intercambios pueden contrastar frente a meses de tensión familiar y exposición mediática intensa.

image Ni Juanita ni Tomás confirmaron un vínculo romántico, pero sus intercambios públicos no hablan tampoco de un contacto casual.

Por ahora, ni Mazza ni Juanita confirmaron un vínculo romántico, pero tampoco podría asegurarse que se trate de un contacto casual. Y en el mundo digital, incluso un "Guao" puede volverse noticia y ser tema de conversación durante semanas en la farándula argentina.

---------------------------------------------------------------------

