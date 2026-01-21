Tragedia de Andalucía: rotura de 30 centímetros en la vía o posible soldadura defectuosa

Los técnicos centraron la investigación en una rotura de unos 30 centímetros que pudo haber causado el desplazamiento de los últimos coches.

Abona esta línea de investigación el hecho de que las ruedas de los 5 primeros vagones tienen marcas similares. ¿Fueron chocando uno a uno contra el riel roto?

Es uno de los posibles fallos del accidente de tren de #Adamuz, la rotura de soldadura#AccidenteFerroviarioAdamuz #AccidenteFerroviario #España #AltaVelocidad #viadetren pic.twitter.com/7IVTxsofMn — Alberto Crespo Jmnz (@AlbertoCrspJmnz) January 21, 2026

2-Una soldadura mal hecha

Los peritos apuntan también a que las muescas detectadas en las ruedas se produjeron al pasar por un posible defecto de soldadura en la vía.

Según los técnicos, indicarían que la unidad descarrilada circuló sobre la vía con una soldadura defectuosa que fue ampliándose con el paso de cada rueda.

