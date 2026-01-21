El choque de formaciones en Adamuz, Andalucía, con 43 vidas y dejó más de un centenar de heridos: el siniestro se produjo tras el descarrilamiento de los 3 últimos vagones de un tren con destino a Madrid que había partido desde Málaga.
TEORÍAS SOBRE EL CHOQUE FERROVIARIO
Tragedia de Andalucía: rotura de 30 centímetros en la vía o posible soldadura defectuosa
Peritos ferroviarios trabajan contra reloj para detectar las causas del accidente entre 2 trenes rápidos en España. Es indispensable para evitar nuevas fallas.
El convoy invadió la vía contraria y se topó de frente contra otro ultra ligero procedente de la capital española y con destino Huelva.
El impacto fue tan tremendo que los vagones de ambos bólidos quedaron separados por unos 600 metros.
Las 2 hipótesis principales.
1-Una rotura en la vía de Andalucía
Apuntan algunos pesquisas al estado de la cinta metálica en el kilómetro 318 del corredor Madrid-Andalucía.
Los técnicos centraron la investigación en una rotura de unos 30 centímetros que pudo haber causado el desplazamiento de los últimos coches.
2-Una soldadura mal hecha
Los peritos apuntan también a que las muescas detectadas en las ruedas se produjeron al pasar por un posible defecto de soldadura en la vía.
Según los técnicos, indicarían que la unidad descarrilada circuló sobre la vía con una soldadura defectuosa que fue ampliándose con el paso de cada rueda.