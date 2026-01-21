urgente24
MUNDO Andalucía > Trenes > FERROVIARIOS

TEORÍAS SOBRE EL CHOQUE FERROVIARIO

Tragedia de Andalucía: rotura de 30 centímetros en la vía o posible soldadura defectuosa

Peritos ferroviarios trabajan contra reloj para detectar las causas del accidente entre 2 trenes rápidos en España. Es indispensable para evitar nuevas fallas.

21 de enero de 2026 - 21:04
Accidente de trenes en Andalucía

Accidente de trenes en Andalucía

El choque de formaciones en Adamuz, Andalucía, con 43 vidas y dejó más de un centenar de heridos: el siniestro se produjo tras el descarrilamiento de los 3 últimos vagones de un tren con destino a Madrid que había partido desde Málaga.

El convoy invadió la vía contraria y se topó de frente contra otro ultra ligero procedente de la capital española y con destino Huelva.

El impacto fue tan tremendo que los vagones de ambos bólidos quedaron separados por unos 600 metros.

Seguir leyendo

Las 2 hipótesis principales.

image

1-Una rotura en la vía de Andalucía

Apuntan algunos pesquisas al estado de la cinta metálica en el kilómetro 318 del corredor Madrid-Andalucía.

Los técnicos centraron la investigación en una rotura de unos 30 centímetros que pudo haber causado el desplazamiento de los últimos coches.

Abona esta línea de investigación el hecho de que las ruedas de los 5 primeros vagones tienen marcas similares. ¿Fueron chocando uno a uno contra el riel roto? Abona esta línea de investigación el hecho de que las ruedas de los 5 primeros vagones tienen marcas similares. ¿Fueron chocando uno a uno contra el riel roto?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2014122322169315679&partner=&hide_thread=false

2-Una soldadura mal hecha

Los peritos apuntan también a que las muescas detectadas en las ruedas se produjeron al pasar por un posible defecto de soldadura en la vía.

Según los técnicos, indicarían que la unidad descarrilada circuló sobre la vía con una soldadura defectuosa que fue ampliándose con el paso de cada rueda.

Los repetidos impactos de las llantas de un tren de 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora habrían provocado la rotura del carril y por eso voló por el aire el sexto coche de la formación, antes de producir el accidente mortal. Los repetidos impactos de las llantas de un tren de 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora habrían provocado la rotura del carril y por eso voló por el aire el sexto coche de la formación, antes de producir el accidente mortal.

image

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES