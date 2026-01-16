El 15/03/2025, Belgrado fue testigo de una de las mayores movilizaciones de la historia moderna de Serbia. Según diversas estimaciones, entre 100.000 y 300.000 manifestantes salieron a las calles. Durante la protesta, la policía utilizó material antidisturbios, obligando a los manifestantes a dispersarse en diferentes direcciones sin motivo aparente. Activistas de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de utilizar "armas sónicas".
CASO TESTIGO EN SERBIA
Para dispersar manifestantes la novedad es el cañón de sonido
Servicios de seguridad de Serbia probaron "cañones de sonido" con perros. Luego los utilizaron contra manifestantes. Documento de Politico.com/
Según imágenes de la capital serbia, la policía habría utilizado dispositivos acústicos LRAD-450XL y LRAD-100X, fabricados por la empresa estadounidense Genasys.
Imágenes de video tomadas desde varios ángulos muestran el pánico entre la multitud. Los manifestantes que acudieron al médico posteriormente se quejaron de náuseas, vómitos, dolor de cabeza y mareos. Describieron el sonido que oyeron durante la dispersión de la protesta como el de "una locomotora" que se dirigía hacia ellos.
La oposición serbia publicó la foto de un coche patrulla presuntamente equipado con un "cañón de sonido". Las fuerzas de seguridad fueron acusadas de utilizarlo para dispersar a los manifestantes. El presidente Aleksandar Vucic prometió dimitir si se demostraba su responsabilidad en esto.
Genasys
La empresa fundada en el año 2000 por el ingeniero e inventor Elwood Norris, inicialmente bajo el nombre de American Technology Corporation, desarrolló un altavoz acústico que concentra las ondas sonoras en un haz estrecho. Esto permitía que la energía sonora se concentrara en una dirección en lugar de dispersarse por el espacio, lo que supone una rápida pérdida de potencia.
De este modo, Genasys creó el mercado de armas acústicas no letales para la policía y el ejército. Este tipo de dispositivos se denomina LRAD (Dispositivos Acústicos de Largo Alcance).
Genasys ofrece actualmente una amplia gama de dispositivos con distintas potencias y aplicaciones, desde dispositivos portátiles hasta unidades marinas. Uno de ellos (LRAD-450XL), muy similar al capturado en las fotografías de los manifestantes en Belgrado, está equipado con un reproductor MP3 y la capacidad de grabar voces sobre la marcha desde un micrófono. Este mensaje puede reproducirse a un volumen de hasta 150 decibelios (a una distancia de 1 metro) en un haz enfocado a 15 grados. Todo lo que se diga a través de este altavoz se oirá a una distancia de hasta 1,7 kilómetro.
Experimento
1 mes después de la manifestación, la Agencia Serbia de Seguridad e Información (BIA) publicó un informe encargado por el FSB ruso, que afirmó que no se utilizaron dispositivos de alta frecuencia durante la protesta.
Sin embaro la web Politico.com/ descubrió que, durante la elaboración de este informe, las agencias de inteligencia serbias probaron en secreto los "cañones de sonido" en perros, disparándoles a los animales desde una distancia de hasta 50 metros.
Policías secretos serbios y rusos reunieron un equipo canino en un centro de pruebas de la BIA para evaluar los efectos de los emisores en objetos biológicos. El objetivo de las pruebas era determinar si los síntomas descritos por los manifestantes coincidían con los efectos de los cañones sónicos.
Documentos citados por Politico indican que se eligieron perros como sujetos de prueba debido a su alta sensibilidad a los estímulos acústicos.
Los animales fueron disparados con 2 modelos de cañones de sonido —el LRAD 100X MAG-HS y el LRAD 450XL— desde distancias de 200, 150, 100, 50 y 25 metros.
Las especificaciones de estos modelos indican que pueden producir sonidos de hasta 150 decibelios, un nivel que los periodistas han comparado con el ruido de un motor a reacción al despegar. Las pruebas, según los documentos, se realizaron sin los permisos necesarios.
El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua de Serbia, según el informe, no ha recibido solicitudes de aprobación para realizar pruebas con animales.
En su informe, el FSB insiste en que los “objetos biológicos” (es decir, los perros) “no experimentaron ninguna molestia a la distancia estudiada” y no se registraron cambios en su estado 3 días después.
La ley serbia exige que dichos experimentos se registren previamente y sean aprobados por las autoridades competentes, y prohíbe explícitamente las pruebas con animales para "probar armas y equipo militar".
Prevención
- Para defenderse de las armas sónicas hay que mantenerse alejado de la fuente de sonido: su intensidad decae según la ley del cuadrado, y más allá de un alcance de 20 metros, es poco probable que el sonido cause daño.
- Si esta táctica no es viable, usar protectores de plástico y mascarillas, además de tapones de espuma y auriculares industriales (incluidos los que tienen cancelación electrónica de ruido).
En 2005, los emisores acústicos LRAD se utilizaban para proteger a los buques: por ejemplo, lograron repeler a los piratas somalíes del crucero Seabourn Spirit. Desde entonces, estos dispositivos se han utilizado en todo el mundo con diversos fines, como la dispersión de manifestaciones.
En 2009, se utilizaron emisores acústicos para dispersar las protestas durante la cumbre del G20 en Pittsburgh, USA. La profesora Karen Piper, quien supuestamente no participaba en las protestas, sino que simplemente pasaba por allí, sufrió pérdida auditiva permanente debido a la exposición a los LRAD y posteriormente obtuvo un acuerdo de US$ 200.000 con la alcaldía.
En 2015, el Servicio Penitenciario Federal estadounidense probó el sistema 'Whisper': escudos policiales con emisores de sonido integrados de 120 decibelios.
En 2016, se adjudicó un contrato para el sistema 'Whisper' mediante licitación pública. Sin embargo, no se ha informado del uso de estos u otros cañones acústicos para reprimir protestas en Rusia.
--------------------------
