Lula (ausente en la cumbre de UE y Mercosur) tendrá su "foto de la victoria" en Río de Janeiro

El cónclave con los europeos tendrá lugar en el Palacio de Capanema, la sede de Itamaraty (la diplomacia brasileña) en Río de Janeiro.

Actualmente, el coloso del subcontinente es un importante jugador global: es el mayor productor de carne bovina del mundo y también el número uno a nivel planetario en generación de soja para la exportación.

Lula y Milei.png Lula y Milei, peor imposible

Las 3 razones del “faltazo” de Lula

1-Da Silva y Peña se han distanciado en los últimos tiempos tras el acercamiento del líder del partido colorado paraguayo con el primer mandatario argentino Javier Milei, quien buscaría liderar un bloque de gobernantes de derecha en Latinoamérica.

2-Un posible registro el fin de semana junto a nuestro Jefe de Estado tampoco es un hecho que a Lula le pudiera interesar. Brasil acaba de retirar la custodia que llevaba delante de la Embajada de Argentina en Caracas.

3-Teme alguna zancadilla o emboscada como la que ya sufriera en anteriores reuniones del Mercosur cuando se utilizó la crisis política de Venezuela para dejar mal parado a quien irá en el mes de Octubre próximo por su cuarto mandato presidencial en el gigante del subcontinente.