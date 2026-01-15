La decisión de Luiz Inacio Da Silva parece irrevocable a pesar de que significaría un desaire hacia Santiago Peña, el presidente guaraní que tiene a su cargo firmar el tratado en nombre del Mercosur.
"GUERRA" DE IMÁGENES
Lula (ausente en la cumbre de UE y Mercosur) tendrá su "foto de la victoria" en Río de Janeiro
El sábado 17/1 se firmará en Paraguay el demorado acuerdo (25 años de negociaciones) pero el presidente brasileño Lula Da Silva adelantó que no estará presente.
Lula tendría 24 horas antes, el viernes 16/1 su propia "foto de la victoria" en Río de Janeiro con los principales referentes del viejo continente.
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo de la UE, se reunirán ese día en la “cidade maravilhosa” en una cumbre tripartita con el Jefe de Estado del gigante sudamericano.
Será un reconocimiento para los brasileños quienes, en la práctica, fueron los que más batallaron por el éxito de este demorado entendimiento.
El cónclave con los europeos tendrá lugar en el Palacio de Capanema, la sede de Itamaraty (la diplomacia brasileña) en Río de Janeiro.
Actualmente, el coloso del subcontinente es un importante jugador global: es el mayor productor de carne bovina del mundo y también el número uno a nivel planetario en generación de soja para la exportación.
Las 3 razones del “faltazo” de Lula
1-Da Silva y Peña se han distanciado en los últimos tiempos tras el acercamiento del líder del partido colorado paraguayo con el primer mandatario argentino Javier Milei, quien buscaría liderar un bloque de gobernantes de derecha en Latinoamérica.
2-Un posible registro el fin de semana junto a nuestro Jefe de Estado tampoco es un hecho que a Lula le pudiera interesar. Brasil acaba de retirar la custodia que llevaba delante de la Embajada de Argentina en Caracas.
3-Teme alguna zancadilla o emboscada como la que ya sufriera en anteriores reuniones del Mercosur cuando se utilizó la crisis política de Venezuela para dejar mal parado a quien irá en el mes de Octubre próximo por su cuarto mandato presidencial en el gigante del subcontinente.