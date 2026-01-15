Paolo Rocca compró empresa de acero a los reyes de la minería chilena y Mitsubishi

Los términos de venta de la empresa del acero

La adquisición fue formalizada a través de la compra de 44.148.349 acciones ordinarias que representan el 100 % del capital social de TASA, convirtiendo a Ternium en su único propietario.

Antes de la operación, Ternium mantenía una relación comercial con TASA a través de un crédito por provisión de bienes, que rondaba los US$ 984.800; tras el cierre, no registra deudas pendientes entre ambas empresas.

La operación se enmarca en su objetivo “de alinear los negocios con la Estrategia 2030, orientada a liderar en el espacio de los materiales críticos para la descarbonización mediante un portafolio de productos y soluciones innovadoras y sostenibles”, según explicó el Grupo CAP en un comunicado.

La producción de TASA

TASA, con casi 42.000 toneladas anuales de ventas, se especializa en la producción de tubos estructurales livianos y pesados, tubos de conducción, perfiles varios y productos bajo norma API, además de defensas viales y perfiles utilizados en estructuras para paneles solares.

La compañía opera dos plantas industriales, ubicadas en El Talar (Buenos Aires) y Justo Daract (San Luis), y cuenta con una extensa red de clientes en los sectores de construcción, agroindustria e industria automotriz.

Para el mercado siderúrgico nacional, esta compra representa un paso importante en la consolidación de Ternium como el mayor productor de acero de Argentina y uno de los actores más relevantes de la región, en un momento en que la industria busca ampliar su oferta de productos con mayor valor agregado.

Integración vertical de Ternium

Especialistas y analistas del sector señalaron a iProfesional que la adquisición obedece a una estrategia más amplia de integración vertical, donde Ternium no solo suministra la materia prima —bobinas de acero— sino que ahora incorpora también la etapa de transformación de esos materiales en productos terminados de mayor valor.

Este enfoque busca capturar mayores márgenes de beneficio en la cadena productiva, reducir costos logísticos y mejorar la respuesta a la demanda de clientes industriales.

La compra de TASA permitiría mejorar la competitividad y la presencia comercial en sectores clave como la construcción civil, la agroindustria y la infraestructura, dado que los tubos y perfiles constituyen insumos esenciales en proyectos de envergadura.

