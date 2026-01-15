Argentina se despega de la región en las proyecciones internacionales

Inflación en descenso

En materia de precios, el relevamiento de enero muestra una consolidación del proceso de desaceleración inflacionaria, aunque con registros que siguen siendo elevados en términos regionales y globales. Los analistas consultados por FocusEconomics estiman que la inflación promedio de 2026 se ubicará en 24,0%, una décima por encima del cálculo del mes anterior, y que en 2027 podría descender hasta 14,9%, siempre que se mantenga el actual marco de política económica.

Una mayor apertura comercial que introduce competencia en el mercado interno y un entorno monetario menos restrictivo, aunque el informe advierte que la depreciación del peso seguirá funcionando como un factor de presión, especialmente en un esquema cambiario que busca evitar atrasos reales.

Los datos más recientes ya reflejan este cambio de tendencia, dado que la inflación interanual se ubicó en 31,4% en noviembre, un nivel sensiblemente inferior al observado un año atrás, aunque todavía incompatible con una normalización plena del régimen de precios.

Tasas de interés en baja

Tras alcanzar niveles extremadamente elevados en la previa electoral, las tasas de mercado comenzaron a descender con fuerza, acompañando la mejora en las expectativas y el cambio en la señal de política monetaria.

El consenso de FocusEconomics proyecta que la tasa Badlar cerrará 2026 en torno al 18,46%, muy por debajo de los registros cercanos al 49% que se observaban antes de las elecciones, un movimiento que abre la puerta a una recuperación más consistente del crédito y a un mayor dinamismo de la inversión productiva.

El dólar mantiene un sendero alcista

En el frente cambiario, el informe no deja lugar a interpretaciones ambiguas, ya que el peso continuará depreciándose durante los próximos años como parte del nuevo régimen que ajusta el tipo de cambio en función de la inflación para evitar apreciaciones reales.

Según el consenso, el dólar oficial finalizará 2026 en $1.733,6 y alcanzará los $1.935,2 en 2027, niveles que implican una suba significativa respecto de los valores observados a comienzos de enero, cuando el tipo de cambio rondaba los $1.467.

El dólar paralelo también mostraría una trayectoria alcista, aunque con brechas más contenidas que en el pasado reciente, en un contexto donde la menor emisión monetaria y el superávit externo ayudan a limitar tensiones más abruptas.

Sector externo sólido con superávit comercial persistente

El frente externo aparece como uno de los puntos más consistentes del cuadro macroeconómico proyectado. FocusEconomics estima que la Argentina registrará un superávit comercial de US$9.400 millones en 2026, que se ampliaría hasta US$10.000 millones en 2027, apoyado en el buen desempeño del complejo exportador y en un tipo de cambio que favorece la competitividad.

Las exportaciones crecerían 5,6%, mientras que las importaciones avanzarían 8,1%, reflejando la reactivación de la actividad interna y una mayor demanda de insumos y bienes de capital, sin comprometer por el momento el equilibrio externo.

Mejora fiscal y reducción gradual del endeudamiento

En el plano fiscal, el consenso proyecta una mejora estructural en los indicadores de deuda y resultado financiero. La deuda pública, que llegó a superar el 100% del PBI, descendería hacia niveles cercanos al 71,6% en el promedio del período 2025-2027, con una trayectoria descendente en los años posteriores.

El equilibrio fiscal aparece como una condición necesaria para sostener este escenario, en un contexto donde cualquier relajamiento del gasto podría reabrir tensiones sobre el tipo de cambio y las expectativas.

