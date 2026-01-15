River se plantó y se confirmó el futuro de Jhohan Romaña tras la derrota de San Lorenzo

Cabe señalar que Romaña ya acordó su contrato con River, el grupo empresario que en su momento lo acercó a San Lorenzo también tiene un acuerdo con el Millonario para recuperar parte del dinero que puso e incluso obtener ganancia, pero la dirigencia transitoria del Ciclón no quiere pagar el costo político de dejar ir a uno de sus mejores jugadores a un rival directo en el fútbol argentino. A esta hora todo está trabado y depende del colombiano que el pase se haga o se caiga.

