River se plantó y se confirmó el futuro de Jhohan Romaña tras la derrota de San Lorenzo

River está transitando los últimos días de pretemporada en Uruguay mientras que el mercado de pases sigue su curso con la búsqueda de caras nuevas para dejar atrás un pésimo 2025. Marcelo Gallardo quiere sumar a un marcador central y el nombre apuntado por el DT es Jhohan Romaña, uno de los pilares de San Lorenzo.
Está claro que la zaga central titular de River se conforma hoy en día por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, pero Gallardo considera que necesita una variante importante para que compita por un lugar. Germán Pezzella se está recuperando de una lesión, Juan Carlos Portillo aún no convenció y Paulo Díaz está de salida, con vistas a la MLS.
Para sorpresa de todos, Gallardo apuntó a Romaña y es por eso que la dirigencia de River inició gestiones con San Lorenzo para sumarlo. En primer lugar ofreció 2,5 millones de dólares por el 80% de la ficha y luego aumentó a 2,6 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos, dos propuestas que el Ciclón hasta el momento rechazó.
River puso punto final
En River hay cierto fastidio en esta historia ya que además de negociar con la nueva dirigencia de San Lorenzo también negoció con el grupo empresario que representa a Romaña y todo apuntaba a que la operación se iba a cerrar la semana pasada, pero finalmente desde el Ciclón se mostraron inflexibles. Es por eso que en el Millonario tomaron una decisión final.
Desde River le indicaron al representante de Romaña que tiene hasta mañana para destrabar la situación, indicando además de que no están dispuestos a moverse mucho más de la última oferta presentada. En caso de que no haya respuesta positiva a más tardar este viernes, la operación se caerá y Marcelo Gallardo empezará a evaluar otras opciones.
Cabe señalar que Romaña ya acordó su contrato con River, el grupo empresario que en su momento lo acercó a San Lorenzo también tiene un acuerdo con el Millonario para recuperar parte del dinero que puso e incluso obtener ganancia, pero la dirigencia transitoria del Ciclón no quiere pagar el costo político de dejar ir a uno de sus mejores jugadores a un rival directo en el fútbol argentino. A esta hora todo está trabado y depende del colombiano que el pase se haga o se caiga.
