Brisa de verano para Luis Caputo: Tras el tropiezo de la inflación, guiño del FMI y dólar bajando

JUEVES 15 DE ENERO DE 2026. Estalló el verano para Luis Caputo quien logró sortear los primeros desafíos económicos del 2026. A pesar de los severos incumplimientos de las condiciones, el FMI ponderó la actitud compradora de reservas que el Banco Central adoptó hace apenas unas semanas y programó un waiver a negociarse en febrero que podría descomprimir las obligaciones del Ministerio de Economía.
Otra vez: Apagón masivo en AMBA
Un importante apagón afecta este jueves (15/01) a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en una jornada con temperaturas muy altas y gran demanda energética. De momento no hay información oficial sobre el corte de luz.
En principio, los barrios afectados son Palermo, Belgrano, Coghlan, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, entre otros.
