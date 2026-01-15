urgente24
en vivo APAGÓN MASIVO EN AMBA/ USA LISTA PARA AVANZAR SOBRE IRÁN

Brisa de verano para Luis Caputo: Tras el tropiezo de la inflación, guiño del FMI y dólar bajando

Verano económico para Luis Caputo tras un arranque turbulento.

Verano económico para Luis Caputo tras un arranque turbulento.

Verano económico para Luis Caputo tras un arranque turbulento.

Verano económico para Luis Caputo tras un arranque turbulento.

Verano económico para Luis Caputo con un guiño del FMI a pesar de los incumplimientos. Baja el dólar sin ventas del Tesoro y con el BCRA comprando.

15 de enero de 2026 - 13:50

EN VIVO

JUEVES 15 DE ENERO DE 2026. Estalló el verano para Luis Caputo quien logró sortear los primeros desafíos económicos del 2026. A pesar de los severos incumplimientos de las condiciones, el FMI ponderó la actitud compradora de reservas que el Banco Central adoptó hace apenas unas semanas y programó un waiver a negociarse en febrero que podría descomprimir las obligaciones del Ministerio de Economía.

En el frente cambiario, el dólar oficial sigue cediendo terreno a pesar de la presión sobre la demanda del BCRA. No se han registrado operaciones del Tesoro, como sucedió en las primeras jornadas del 2026.

Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste con privatizar Aerolíneas Argentinas. A pesar del presunto superávit registrados en los últimos dos ejercicios, el objetivo de la administración libertaria es empezar a plantear el desprendimiento de la participación estatal en las operaciones de la línea aérea de bandera.

En el frente internacional, la Casa Blanca se prepara para avanzar sobre Irán. Con una intensificación de la presión interna, Donald Trump busca la fractura definitiva del régimen ayatolá, con altas probabilidades de una incursión militar en la zona.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

-------------------------

Live Blog Post

Otra vez: Apagón masivo en AMBA

Un importante apagón afecta este jueves (15/01) a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en una jornada con temperaturas muy altas y gran demanda energética. De momento no hay información oficial sobre el corte de luz.

En principio, los barrios afectados son Palermo, Belgrano, Coghlan, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, entre otros.

VER NOTA

Live Blog Post

Rosario, un ejemplo de cómo se encareció la canasta básica

ROSARIO. Según los datos relevados por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), la canasta básica en la ciudad aumentó un 3,09% en diciembre respecto al mes anterior. A raíz de ello, en 2025 el incremento fue de un 34,27%. La carne, uno de los rubros que más subió.

VER NOTA

Live Blog Post

Javier Milei dejó de odiar los festivales

Javier Milei participará este viernes (16/01) del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, y si bien desde el Gobierno de Córdoba expresaron su satisfacción por la presencia presidencial, lanzaron un comentario ácido al que salió a responder el jefe del bloque libertario en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni.

Ayer, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, se refirió a la visita de Javier Milei al Festival de Jesús María. "Estoy feliz de saber que el Presidente viene", aseguró el funcionario del gobierno de Martín Llaryora, pero no se privó de lanzar un 'palito': "Es la muestra de que, a lo mejor, cambió de idea sobre los festivales", afirmó con chicana.

VER NOTA

Live Blog Post

Redes de U24: Compleja la temporada de teatro en Mar del Plata

Antes de terminar la primera quincena de enero, supermercados de Mar del Plata ya ofrecen entradas de teatro a mitad de precio.

Carlos Rottemberg anticipó que los tickets caerán alrededor de un 15% frente al año pasado.

El fenómeno se explica por los cientos de miles de argentinos que eligieron viajar al exterior este verano.

Embed - Entradas en baja en Mar del Plata
Live Blog Post

Yacyretá no es fácil y los nuevos dirigentes deben saberlo

El Decreto 15/2026 del Ejecutivo Nacional ejecutó un enroque en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY): Diego Luis Adúriz pasó de consejero a director ejecutivo de la EBY; y Alfonso Peña pasó de director ejecutivo a consejero. Pero el tema es Aña Cuá, una ampliación de la represa Yacyretá en la que trabaja la empresa Rovella Carranza.

VER NOTA

Live Blog Post

Otro argentino detenido en Venezuela

La posible existencia de un ciudadano argentino detenido en Venezuela, cuya situación no aparece en listas oficiales ni cuenta con un reclamo diplomático visible, encendió nuevas alertas entre organismos de derechos humanos y activistas que siguen de cerca el accionar del régimen chavista.

El caso se conoce en momentos en que Caracas anunció excarcelaciones parciales de presos políticos, una decisión que volvió a poner bajo la lupa el sistema de detenciones arbitrarias en el país.

VER NOTA

Live Blog Post

Clima inestable en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha tenido que activar el alerta naranja en varias partes del país, incluido Buenos Aires, por los fenómenos meteorológicos que ocurrirán en las próximas horas, incluidas tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. También hay alerta por calor.

VER NOTA

Live Blog Post

USA sigue presionando sobre Venezuela

Estados Unidos confiscó este jueves otro buque petrolero vinculado al régimen de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses. Esta nueva incautación de una embarcación sancionada, que enarbolaba banderas falsas y que intentaba llevarse el crudo venezolano, ocurre en vísperas del arribo a Washington de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, después de que Donald Trump la ninguneara públicamente y la marginara momentáneamente de la transición en Caracas.

Infantes de Marina de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear del Comando Sur de Estados Unidos incautaron antes del amanecer el petrolero "Verónica", que supuestamente había partido sin crudo de Caracas, siendo el sexto buque confiscado por Washington desde mediados de diciembre en el marco de su asedio militar contra Caracas y en pleno despliegue naval surcando el Caribe para supuestamente desbaratar el flujo de drogas ligado al narcoterrorismo transnacional.

VER NOTA

Live Blog Post

Javier Milei y una agenda acelerada

Entre actividades institucionales y otras de índole personal (y un poco de campaña, ya pensando en 2027), Javier Milei se pasará los últimos 15 días de enero arriba de un avión. Este jueves (15/01) confirmó su asistencia al "Derecha Fest" -el " evento más antizurdo"- en Mar del Plata.

Cabe recordar que el Presidente estará mañana en la noche en Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

Ni Scatturice salva a Flybondi: Justa sanción de ANAC por cancelar vuelos sin aviso previo

Javier Milei se perdió lo mejor de Jesús María: Luciano Pereyra

Donald Trump señala a Ucrania como obstáculo para la paz: "Menos dispuesta a..."

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES