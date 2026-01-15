Estados Unidos confisca otro buque petrolero de Venezuela en la antesala a Machado

El buque tanque Veronica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de embarcaciones sancionadas en el Caribe El buque tanque Veronica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de embarcaciones sancionadas en el Caribe

La operación recibió respaldo total del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los EE. UU., que incluye al USS Iwo Jima (LHD 7), al USS San Antonio (LPD 17) y al USS Fort Lauderdale (LPD 28), plataformas descritas como listas y letales por oficiales militares. Según el Departamento de Defensa, la confiscación del "Verónica" se enmarca en una amplia misión para poner fin a actividades ilícitas, restaurar la seguridad y defender los intereses estadounidenses en la región, en estrecha asociación con la Guardia Costera y el Departamento de Justicia.

Durante los últimos meses de 2025 y las primeras semanas de enero de 2026, el gobierno estadounidense ha intensificado su despliegue militar en el Caribe y ha incrementado de manera notable las incautaciones de buques petroleros vinculados al comercio de petróleo venezolano y a presuntas actividades ilegales. La campaña estadounidense contra el narcoterrorismo en la región del Caribe y el Pacífico Oriental incluye los ataques a supuestas narcolanchas, la implementación de un bloqueo naval, la captura del exdictador y la administración del crudo por parte de la Casa Blanca.

En este tiempo, las fuerzas estadounidenses interceptaron al menos seis grandes buques petroleros que intentaban evadir las sanciones. El 9 de enero de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear incautó el Olina (antes Minerva M) en el Caribe. El Bella 1, rebautizado como Marinera y bajo bandera rusa al momento de su captura, fue interceptado el 7 de enero de 2026 tras una persecución prolongada en el Atlántico Norte, a unos 480 kilómetros al sur de Islandia. En los primeros días de enero, también fue incautado el Vela 1, un petrolero vinculado a Irán. El 8 de enero, los buques Sophia y Marinera fueron incautados en aguas internacionales tanto del Caribe como del Atlántico. La redada contra los buques cisternas ligados al chavismo comenzó con la captura del Skipper el 10 de diciembre de 2025, al inicio del bloqueo.

Trump se reuné con María Corina Machado tras destratarla

En este contexto de transición en Caracas, bajo la vigilancia de Washington, pero dejando invicto al "chavismo con nuevo rostro", el presidente Donald Trump recibe este jueves a las 12:30 (hora de Washington) a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un comedor privado del complejo presidencial de la Casa Blanca, sin acceso para la prensa.

Días atras, Trump había dicho que María Corina Machado no contaba con "el apoyo y el respeto" necesarios para gobernar el país, y había descrito a Delcy Rodríguez,la vice de Maduro, como "amable".

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense en una rueda de prensa del 3 de enero desde su residencia de Mar-a-Lago.

image Machado, Trump y Rodríguez.

Estados Unidos concreta la primera venta de petróleo venezolano tras la caída de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro bajo el operativo estadounidense que incluyó un bombardeo en Caracas, el gobierno de Donald Trump concretó las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo valorado en USD 2.000 millones alcanzado a principios de enero entre el gobierno de la nueva presidenta Delcy Rodríguez y Washington, según le dijo un funcionario estadounidense a Reuters.

Hace una semana, Trump le pidió a Rodríguez, ex vice de Maduro convertida en presidenta, el “acceso total” al petróleo para no correr una “suerte peor” que el líder chavista, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad mientras enfrenta un proceso penal en su contra por supuesto narcoterrorismo.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", dijo Trump. A la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo".

La agencia de noticias Reuters reveló en estos días que los ingresos de las ventas del crudo venezolano que logró Estados Unidos, estimados en unos USD 500 millones, permanecen en cuentas bancarias bajo control estadounidense, conforme a una orden emitida el viernes pasado.

En ese sentido, una fuente de la industria, citada por Reuters, indicó que la cuenta principal se encuentra en Qatar, mediador en la gestión de los fondos bajo supervisión estadounidense, sin riesgo de incautación por parte de terceros.

