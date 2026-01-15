Estados Unidos confisca otro buque petrolero de Venezuela en la antesala a Machado

Estados Unidos confiscó este jueves otro buque petrolero vinculado al régimen de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses. Esta nueva incautación de una embarcación sancionada, que enarbolaba banderas falsas y que intentaba llevarse el crudo venezolano, ocurre en vísperas del arribo a Washington de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, después de que Donald Trump la ninguneara públicamente y la marginara momentáneamente de la transición en Caracas.
Infantes de Marina de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear del Comando Sur de Estados Unidos incautaron antes del amanecer el petrolero "Verónica", que supuestamente había partido sin crudo de Caracas, siendo el sexto buque confiscado por Washington desde mediados de diciembre en el marco de su asedio militar contra Caracas y en pleno despliegue naval surcando el Caribe para supuestamente desbaratar el flujo de drogas ligado al narcoterrorismo transnacional.
La logística para la redada fue coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y recibió el apoyo del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los EEUU, que incluye al USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28), plataformas militares navales de embergadura.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este jueves de la incautación del buque cisterna "Verónica" por desafiar la cuarentena (o bloqueo total) impuesta por Donald Trump para administrar el petróleo chavista, en el marco del despliegue naval desde agosto que resultó en el operativo que logró la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.
La operación recibió respaldo total del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los EE. UU., que incluye al USS Iwo Jima (LHD 7), al USS San Antonio (LPD 17) y al USS Fort Lauderdale (LPD 28), plataformas descritas como listas y letales por oficiales militares. Según el Departamento de Defensa, la confiscación del "Verónica" se enmarca en una amplia misión para poner fin a actividades ilícitas, restaurar la seguridad y defender los intereses estadounidenses en la región, en estrecha asociación con la Guardia Costera y el Departamento de Justicia.
Durante los últimos meses de 2025 y las primeras semanas de enero de 2026, el gobierno estadounidense ha intensificado su despliegue militar en el Caribe y ha incrementado de manera notable las incautaciones de buques petroleros vinculados al comercio de petróleo venezolano y a presuntas actividades ilegales. La campaña estadounidense contra el narcoterrorismo en la región del Caribe y el Pacífico Oriental incluye los ataques a supuestas narcolanchas, la implementación de un bloqueo naval, la captura del exdictador y la administración del crudo por parte de la Casa Blanca.
En este tiempo, las fuerzas estadounidenses interceptaron al menos seis grandes buques petroleros que intentaban evadir las sanciones. El 9 de enero de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear incautó el Olina (antes Minerva M) en el Caribe. El Bella 1, rebautizado como Marinera y bajo bandera rusa al momento de su captura, fue interceptado el 7 de enero de 2026 tras una persecución prolongada en el Atlántico Norte, a unos 480 kilómetros al sur de Islandia. En los primeros días de enero, también fue incautado el Vela 1, un petrolero vinculado a Irán. El 8 de enero, los buques Sophia y Marinera fueron incautados en aguas internacionales tanto del Caribe como del Atlántico. La redada contra los buques cisternas ligados al chavismo comenzó con la captura del Skipper el 10 de diciembre de 2025, al inicio del bloqueo.
Trump se reuné con María Corina Machado tras destratarla
En este contexto de transición en Caracas, bajo la vigilancia de Washington, pero dejando invicto al "chavismo con nuevo rostro", el presidente Donald Trump recibe este jueves a las 12:30 (hora de Washington) a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un comedor privado del complejo presidencial de la Casa Blanca, sin acceso para la prensa.
Días atras, Trump había dicho que María Corina Machado no contaba con "el apoyo y el respeto" necesarios para gobernar el país, y había descrito a Delcy Rodríguez,la vice de Maduro, como "amable".
“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense en una rueda de prensa del 3 de enero desde su residencia de Mar-a-Lago.
Estados Unidos concreta la primera venta de petróleo venezolano tras la caída de Maduro
Tras la captura de Nicolás Maduro bajo el operativo estadounidense que incluyó un bombardeo en Caracas, el gobierno de Donald Trump concretó las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo valorado en USD 2.000 millones alcanzado a principios de enero entre el gobierno de la nueva presidenta Delcy Rodríguez y Washington, según le dijo un funcionario estadounidense a Reuters.
Hace una semana, Trump le pidió a Rodríguez, ex vice de Maduro convertida en presidenta, el “acceso total” al petróleo para no correr una “suerte peor” que el líder chavista, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad mientras enfrenta un proceso penal en su contra por supuesto narcoterrorismo.
"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", dijo Trump. A la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo".
La agencia de noticias Reuters reveló en estos días que los ingresos de las ventas del crudo venezolano que logró Estados Unidos, estimados en unos USD 500 millones, permanecen en cuentas bancarias bajo control estadounidense, conforme a una orden emitida el viernes pasado.
En ese sentido, una fuente de la industria, citada por Reuters, indicó que la cuenta principal se encuentra en Qatar, mediador en la gestión de los fondos bajo supervisión estadounidense, sin riesgo de incautación por parte de terceros.
