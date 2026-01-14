Nicolás Vázquez cerró un ciclo de 18 años junto a Gimena Accardi en 2025 y, lejos de tomarse un respiro para procesar semejante cambio de vida, decidió sumergirse de lleno en una nueva historia de amor. La protagonista esta vez es Dai Fernández, su compañera en "Rocky", la obra que los unió arriba del escenario y, aparentemente, también fuera de él. Lo que llama la atención es que, para hablar de lo lindo que está viviendo con su nueva novia, el actor sintió la necesidad de volver sobre sus pasos y recordar a quién fue su compañera durante casi dos décadas. Pero ¿Qué fue lo que dijo exactamente?
"ME HIZO MUY FELIZ"
¿Nicolás Vázquez se arrepiente de haberse separado? La mención a Gimena Accardi que llamó la atención
Nicolás Vázquez habló de su nuevo romance, aunque el foco se corrió cuando apareció el recuerdo de Gimena Accardi en la conversación.
A solo dos jornadas del reestreno de la producción teatral, Moria Casán lo entrevistó en "La mañana con Moria" por El Trece, y ahí el intérprete se sinceró sobre esta etapa que, según sus propias palabras, resulta "rara pero hermosa". Una definición que deja entrever que todavía está acomodándose emocionalmente a esta nueva realidad.
Cuando la One le consultó sobre su presente romántico, Vázquez no esquivó la pregunta: "Con Dai estamos muy bien. Estoy empezando algo muy lindo y ella es una muy linda persona, así como también una artista espectacular". Hasta ahí, todo sonaba prometedor y entusiasta. Sin embargo, lo que vino después dejó en evidencia que el proceso interno sigue en marcha. "Estoy como uno está cuando empieza una relación: viviéndola al máximo, disfrutando del aquí y ahora. Es algo nuevo, es todo fresco y lindo", sumó, intentando transmitir esa adrenalina característica de los primeros encuentros.
Nicolás Vázquez recordó a Gimena Accardi en plena entrevista
Pero entonces llegó el momento en que el fantasma de Gimena hizo su aparición en medio de la conversación. Y no fue porque Moria lo empujara a ese terreno, sino porque el propio Nicolás sintió que debía aclarar algo: "Estoy tratando de empezar a vivirlo con normalidad también, después de tantos años saliendo con una misma persona que me hizo muy feliz, en el caso mío con Gime, con quien tuvimos una relación hermosa, es empezar de nuevo".
Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Dado que Vázquez continuó mezclando pasado y presente en una misma frase: "Hoy estoy empezando algo nuevo con alguien, también es raro, pero es hermoso. Y ella es hermosa, por lo cual todo hace que sea algo muy lindo".
Asimismo, la charla derivó en otro episodio crucial de su vida: el derrumbe del edificio en Miami durante 2021, cuando pudo llegar a perder la vida junto a Gimena Accardi. Moria no desperdició la ocasión y le planteó si ese acontecimiento traumático también generó un quiebre en la pareja. La respuesta de Nicolás fue reveladora: "Si, de hecho, me acuerdo que cuando sucedió, más allá del agradecimiento y del amor que uno puede tener primero hacia Dios de salvarse y después todos los trabajos terapéuticos que tenés que hacer para poder entender por qué nosotros no y otros sí, empezás a entender que la vida es un instante".
Esa reflexión dice mucho más de lo que parece. Sobrevivir a una tragedia de esa magnitud te obliga a replantear prioridades, a cuestionar vínculos, a preguntarte si realmente estás donde querés estar. Y quizás esa sacudida existencial fue el puntapié inicial que terminó separándolo de Accardi y acercándolo a Fernández. Lo cierto es que Vázquez está transitando ese territorio difuso entre lo que fue y lo que viene, intentando cerrar heridas mientras abre nuevas puertas.
