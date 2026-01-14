¿Nicolás Vázquez se arrepiente de haberse separado? La mención a Gimena Accardi que llamó la atención

image Nicolás Vázquez y Dai Fernández.

Asimismo, la charla derivó en otro episodio crucial de su vida: el derrumbe del edificio en Miami durante 2021, cuando pudo llegar a perder la vida junto a Gimena Accardi. Moria no desperdició la ocasión y le planteó si ese acontecimiento traumático también generó un quiebre en la pareja. La respuesta de Nicolás fue reveladora: "Si, de hecho, me acuerdo que cuando sucedió, más allá del agradecimiento y del amor que uno puede tener primero hacia Dios de salvarse y después todos los trabajos terapéuticos que tenés que hacer para poder entender por qué nosotros no y otros sí, empezás a entender que la vida es un instante".

Esa reflexión dice mucho más de lo que parece. Sobrevivir a una tragedia de esa magnitud te obliga a replantear prioridades, a cuestionar vínculos, a preguntarte si realmente estás donde querés estar. Y quizás esa sacudida existencial fue el puntapié inicial que terminó separándolo de Accardi y acercándolo a Fernández. Lo cierto es que Vázquez está transitando ese territorio difuso entre lo que fue y lo que viene, intentando cerrar heridas mientras abre nuevas puertas.

------------------------

Más contenido en Urgente24

Pagos digitales en peligro: La estafa masiva que avanza sin freno

Cómo recuperar conversaciones borradas de WhatsApp: la solución que pocos conocen

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Se le cayó la careta a Telefe: ¿Lidera el rating pero maltrata conductoras?