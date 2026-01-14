“La temporada de 2026 es errática desde el punto de vista meteorológico: tuvimos calor extremo a fin de año y frío unos días más tarde” argumentó el empresario de teatro Carlos Rotemberg quien lleva obras a Mar del Plata cada verano desde hace 48 años.
DESCUENTOS DEL 50% EN MAR DEL PLATA
Carlos Rotemberg: "en el teatro se están vendiendo 15 % menos de entradas que el año anterior"
Con los tickets de súper mercado, se entregan cupones de descuentos del 50% para varias de las obras de teatro que están en cártel en Mar del Plata.
“En el mes de marzo, cuando hagamos el balance, seguramente vamos a tener números en rojo con respecto a la temporada pasada”.
“Hay que buscar una ecuación finita entre los precios y la capacidad de compra de la gente para que la rueda siga girando y se pueda producir” esgrimió el experimentado productor.
Rotemberg, Mar del Plata y la salida de turistas al exterior
“En nuestra actividad es simple de computar: existe una entidad de empresarios que día tras día registra la venta de tickets”.
“El año pasado, el fin de semana largo de Carnaval se celebró el 3 y 4 de marzo y eso permitió extender la temporada alta durante febrero. En cambio, este año caerá el 16 y 17 de febrero generando un corte anticipado”.