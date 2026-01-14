Carlos Rotemberg: "en el teatro se están vendiendo 15 % menos de entradas que el año anterior"

Hoy estamos por debajo del promedio histórico. En los últimos 2 años hubo un empate técnico en cantidad de entradas vendidas, pero este año la proyección me da un 15%. La salida de turistas argentinos al exterior representa una situación que ya estaba prevista. Esto impacta directamente en el consumo cultural durante el verano. Hoy estamos por debajo del promedio histórico. En los últimos 2 años hubo un empate técnico en cantidad de entradas vendidas, pero este año la proyección me da un 15%. La salida de turistas argentinos al exterior representa una situación que ya estaba prevista. Esto impacta directamente en el consumo cultural durante el verano.

“El año pasado, el fin de semana largo de Carnaval se celebró el 3 y 4 de marzo y eso permitió extender la temporada alta durante febrero. En cambio, este año caerá el 16 y 17 de febrero generando un corte anticipado”.