urgente24
OCIO teatro > Mar del Plata > 2026

DESCUENTOS DEL 50% EN MAR DEL PLATA

Carlos Rotemberg: "en el teatro se están vendiendo 15 % menos de entradas que el año anterior"

Con los tickets de súper mercado, se entregan cupones de descuentos del 50% para varias de las obras de teatro que están en cártel en Mar del Plata.

14 de enero de 2026 - 21:41
Entradas de teatro rebajadas en Mar del Plata

Entradas de teatro rebajadas en Mar del Plata

“La temporada de 2026 es errática desde el punto de vista meteorológico: tuvimos calor extremo a fin de año y frío unos días más tarde” argumentó el empresario de teatro Carlos Rotemberg quien lleva obras a Mar del Plata cada verano desde hace 48 años.

“En el mes de marzo, cuando hagamos el balance, seguramente vamos a tener números en rojo con respecto a la temporada pasada”.

image

Cuando ganó Milei y dijo “no hay plata” inventé las entradas amigables para el verano de 2024. Cobramos menos y logramos mayor asistencia. Ahora, se están vendiendo los tickets en $ 35.000 cada uno. Vamos acompañando la inflación del país. Cuando ganó Milei y dijo “no hay plata” inventé las entradas amigables para el verano de 2024. Cobramos menos y logramos mayor asistencia. Ahora, se están vendiendo los tickets en $ 35.000 cada uno. Vamos acompañando la inflación del país.

Seguir leyendo

“Hay que buscar una ecuación finita entre los precios y la capacidad de compra de la gente para que la rueda siga girando y se pueda producir” esgrimió el experimentado productor.

image
La temporada de teatro 2026 de Mar del Plata contó con la presencia de grandes figuras pero el público no pudo acompañar

La temporada de teatro 2026 de Mar del Plata contó con la presencia de grandes figuras pero el público no pudo acompañar

Rotemberg, Mar del Plata y la salida de turistas al exterior

“En nuestra actividad es simple de computar: existe una entidad de empresarios que día tras día registra la venta de tickets”.

Hoy estamos por debajo del promedio histórico. En los últimos 2 años hubo un empate técnico en cantidad de entradas vendidas, pero este año la proyección me da un 15%. La salida de turistas argentinos al exterior representa una situación que ya estaba prevista. Esto impacta directamente en el consumo cultural durante el verano. Hoy estamos por debajo del promedio histórico. En los últimos 2 años hubo un empate técnico en cantidad de entradas vendidas, pero este año la proyección me da un 15%. La salida de turistas argentinos al exterior representa una situación que ya estaba prevista. Esto impacta directamente en el consumo cultural durante el verano.

“El año pasado, el fin de semana largo de Carnaval se celebró el 3 y 4 de marzo y eso permitió extender la temporada alta durante febrero. En cambio, este año caerá el 16 y 17 de febrero generando un corte anticipado”.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES