Miércoles 'caliente' (y no es sólo el calor...)

Irán asegura estar listo para responder “con firmeza” a USA e Israel

El comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, dijo que Irán está preparado para responder “con firmeza” a Estados Unidos e Israel, y acusó a los dirigentes de esos países de estar detrás de las protestas que sacuden la República Islámica.

Los Guardianes de la Revolución están “en el punto máximo de preparación para responder con firmeza al error de juicio del enemigo”, declaró el comandante Mohammad Pakpour en un comunicado citado en televisión, en el que también acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los “asesinos de la juventud de Irán”.

Más temprano, Estados Unidos evacuó al personal de su base militar en Qatar, como preludio de un posible ataque militar a Irán.

