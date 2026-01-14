Miércoles 'caliente' (y no es sólo el calor...)

urgente24
El calor no se limita a la temperatura: inflación y BCRA encienden debates calientes. Mundo en vilo por posibles movimientos de Trump en Irán y Groenlandia.

14 de enero de 2026 - 18:47

Miércoles (14/01) de mucho calor en Buenos Aires y en varias zonas de la Argentina (y sí, estamos en verano...), pero no sólo es una jornada 'caliente' por el clima: algunos debates, como inflación y reservas del BCRA, también levantan temperatura. Mientras tanto, el mundo sigue en vilo atento a posibles acontecimientos en Irán y Groenlandia, con Donald Trump y sus cruces encendidos.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Irán asegura estar listo para responder “con firmeza” a USA e Israel

El comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, dijo que Irán está preparado para responder “con firmeza” a Estados Unidos e Israel, y acusó a los dirigentes de esos países de estar detrás de las protestas que sacuden la República Islámica.

Los Guardianes de la Revolución están “en el punto máximo de preparación para responder con firmeza al error de juicio del enemigo”, declaró el comandante Mohammad Pakpour en un comunicado citado en televisión, en el que también acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los “asesinos de la juventud de Irán”.

Más temprano, Estados Unidos evacuó al personal de su base militar en Qatar, como preludio de un posible ataque militar a Irán.

Arancel 0 para importación de celulares

Desde mañana (15/01) los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0%. La medida completa el esquema definido por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y fijó su eliminación total para esta fecha.

Desde el Gobierno se entusiasman con que esta medida impactará en los precios, abaratándolos, y llevará a que repunte el consumo. Habrá que esperar para conocer el impacto real.

BCRA sigue comprando pero advierten por "récord de reservas netas negativas"

El Banco Central continúa con la tendencia de compra de reservas, algo que venían reclamando desde el FMI. Hoy sumó US$187 millones sin generar mayores presiones sobre el tipo de cambio, y se celebra.

Sin embargo, economistas alertan que las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -1.721 millones de dólares. Y según la metodología FMI, son casi -22 mil millones negativas.

Miércoles 14/01: El ranking de las ciudades más calurosas

El SMN dio a conocer las ciudades con temperaturas más altas durante la tarde de este miércoles:

CONSPIRACIONES