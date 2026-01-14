BCRA: Acelera compras y suma US$187 MM en una sola rueda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FinanzasArgy/status/2011533001147236367&partner=&hide_thread=false El BCRA compró US$187 millones: en lo que va del año acumula compras por US$515 millones



Además, pagó US$100 millones a organismos internacionales



Reservas: subieron US$37 millones, a US$44.717 millones



Dólar mayorista: volvió a bajar y quedó a más de 6% del techo de la banda — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) January 14, 2026

Tasas altas

El contexto monetario comienza a jugar a favor. La TAMAR (bancos privados) se ubicó en 34,44% TNA, mientras que la BADLAR cerró en 29,25% TNA, niveles que mantienen atractiva la colocación en pesos para el sistema financiero y ayudan a contener presiones sobre el dólar oficial.

image

Este esquema de tasas reales positivas continúa funcionando como ancla financiera, facilitando la absorción de pesos y reduciendo incentivos a una dolarización abrupta de carteras, al menos en el corto plazo.

La caución bursátil a 1 día cerró al 21% y marca, de alguna forma, que la tensión en las tasas comienza a disminuir.

image

Más contenidos en Urgente24

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social