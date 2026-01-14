urgente24
ACUMULA $515 MM

BCRA: Acelera compras y suma US$187 MM en una sola rueda

El BCRA aprovechó la mayor oferta y sumó hoy (14/1) US$187 millones sin generar mayores presiones sobre el tipo de cambio

14 de enero de 2026 - 17:11
image

El Banco Central (BCRA) volvió a mostrarse activo en el mercado oficial y cerró la jornada del miércoles 14 de enero con una compra neta de US$187 millones, el mayor saldo diario positivo en lo que va de enero. El dato no pasó inadvertido en la City, tanto por el volumen como por el contexto cambiario y financiero en el que se produce.

Según la información oficial difundida por la autoridad monetaria, las reservas brutas se ubicaron en US$44.717 millones, consolidando una mejora respecto de los mínimos observados a fines de 2025. El movimiento se dio en una rueda sin sobresaltos en el tipo de cambio minorista, que promedió $1.475,003 por dólar vendedor, lo que refuerza la lectura de una mayor oferta genuina en el mercado oficial.

La mayor compra diaria del mes

Desde el mercado destacaron que el resultado del día no es un hecho aislado. De acuerdo con estimaciones privadas, el saldo acumulado de compras netas en enero ya ronda los US$515 millones, un número que comienza a marcar tendencia y cambia el tono de la discusión sobre la dinámica cambiaria del inicio de 2026.

El dato adquiere mayor relevancia si se lo contrasta con el comportamiento de diciembre, un mes atravesado por pagos de deuda, liberación de fondos del blanqueo y mayor demanda estacional de divisas.

En ese marco, el BCRA logra volver a comprar dólares sin necesidad de forzar el tipo de cambio ni recurrir a medidas excepcionales.

Tasas altas

El contexto monetario comienza a jugar a favor. La TAMAR (bancos privados) se ubicó en 34,44% TNA, mientras que la BADLAR cerró en 29,25% TNA, niveles que mantienen atractiva la colocación en pesos para el sistema financiero y ayudan a contener presiones sobre el dólar oficial.

image

Este esquema de tasas reales positivas continúa funcionando como ancla financiera, facilitando la absorción de pesos y reduciendo incentivos a una dolarización abrupta de carteras, al menos en el corto plazo.

La caución bursátil a 1 día cerró al 21% y marca, de alguna forma, que la tensión en las tasas comienza a disminuir.

image

