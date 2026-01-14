Furor por el Billboard Summer Festival en CABA: Cuándo y qué artistas estarán

Respecto a las fechas del espectáculo, los organizadores anunciaron que el Billboard Summer Festival tendrá lugar el viernes 16 y sábado 17 de enero, de 17 a 23:30 h.

¿Dónde? En el Parque Berlín, ubicado en Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta, barrio de Palermo.

Cartelera del festival de verano de Billboard 2026 en CABA

Cada una de estas dos jornadas consecutivas de música tendrá su identidad y contará con artistas increíbles.

El viernes 16 de enero, el público podrá disfrutar de La Joaqui, Lit Killah, FMK, Seven Kayne, Rosario Ortega, Alan Lez y Luana.

Mau y Ricky Mau y Ricky entre los artistas que estarán en el Billboard Summer Festival.

Mientras, el sábado 17 de enero, se presentarán Mau y Ricky, Q'Lokura, Camila Mercado, Tuli Acosta, SER y Aneley.

"Un festival único, que transformará a los Bosques de Palermo en una verdadera fiesta para reencontrarse con el ritmo que une energía y entretenimiento", aseguró el Gobierno porteño.

¿Qué hacer en verano en Buenos Aires?

El Billboard Summer Festival forma parte de una amplia propuesta de actividades para hacer este verano en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de este evento, el Gobierno porteño tiene otras propuestas, como: Afters BA, Atardeceres en parques y plazas, Verano en el Parque de la Ciudad, Corrientes 24 horas, Verano en las plazas, Verano en los anfiteatros, y Verano joven BA.

Para conocer la programación completa puedes visitar la página web buenosaires.gob.ar.

