Desde las 19 hs., B oca Juniors y Millonarios FC se disputan su amistoso de pretemporada en La Bombonera. El equipo argentino y el equipo colombiano se enfrentan en un duelo que lleva por nombre Copa Miguel Ángel Russo, un homenaje a quien supo ser DT campeón en ambos clubes.
Boca 0-0 Millonarios: el amistoso con homenaje al ex DT de ambos equipos
Boca y Millonarios se enfrentan en La Bombonera, en lo que será el primer amistoso para el Xeneize. Claudio Úbeda rompe sus propios manuales.
EN VIVO
-
19:15
¡Se lo perdió Di Lollo! VIDEO: El defensor cabeceó solo dentro del área, pero saltó incómodo
-
19:02
Comienza el partido
-
18:59
Formación confirmada de Boca: 4-3-3 para el Xeneize
-
18:54
TV: Dónde ver Boca vs. Millonarios
-
18:40
Paredes explicó por qué continuar con Úbeda es "muy bueno" para Boca
-
18:31
De Cavani a Palacios, estas son las 4 bajas de Boca para el partido
-
18:10
ÚLTIMO MOMENTO: Riquelme confirmó que la Copa Miguel Ángel Russo llegó para quedarse
-
17:51
Riquelme elogió a Hinestroza pero evitó hablar de su llegada: "Lo digo como hincha"
-
17:39
-
17:37
Por qué se llama Copa Miguel Ángel Russo
-
17:29
Posible formación de Boca para esta tarde
Para Boca es el primer partido de la pretemporada, con Claudio Úbeda como entrenador del equipo. Mientras espera por la llegada de Marino Hinestroza, el DT pone un 11 ofensivo.
Del otro lado, Millonarios viene de jugar ante River Plate en Montevideo, donde cayó por 1-0 -el gol del equipo argentino lo hizo Gonzalo Montiel-.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca, habló en la previa: "Por lo que hablo con el CT, con Delgado, me dice que están muy bien. Hablo con jugadores y dicen que están muy bien. La ilusión es grande, tenemos muchos torneos por delante. Vamos a jugar la Copa Libertadores y eso es muy importante".
