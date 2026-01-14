Arancel Cero: Desde el jueves (15/01) celulares más baratos ¿empujarán las ventas?

Datos del sector indican que la participación de los equipos importados se mantuvo en niveles bajos dentro del mercado total, mientras la producción local sostuvo su peso relativo. En paralelo, los precios de los celulares y de otros productos electrónicos registraron bajas en términos reales.

El impacto del arancel cero se analiza tanto por su efecto directo sobre los costos de importación como por su interacción con otros factores que inciden en el precio final, como logística, comercialización, procesos aduaneros e impuestos. El cambio regulatorio se da en un escenario de ajustes previos de precios, caída de la demanda y tensiones en la oferta global de algunos modelos de equipos.

De acuerdo con el medio Infobae, en materia de precios, la industria refirió que los valores de los celulares bajaron con fuerza durante el último período. Algunos modelos registraron recortes de hasta 30%, impulsados por la caída de la demanda. Sin embargo, advirtieron que esa dinámica enfrenta límites, como el ajuste de compras que hizo el mercado. A todo esto, para el comercio minorista, la eliminación del arancel tiene un impacto directo sobre los teléfonos importados, en especial en los modelos de alta gama.

La cámara, que agrupa a las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego, explicaron que el anuncio del Gobierno nacional realizado en mayo implicó un desafío relevante para el sector. A partir de ese momento, las compañías trabajaron junto con gobiernos nacional y provincial, sindicatos y empresas para mejorar la competitividad y reducir costos.

Desde la cámara señalaron que los cambios redundan en una baja del costo final de los teléfonos y permiten crecer en volumen para competir frente a los importados.

Sin embargo, remarcó que el principal desafío para la producción local no surge de la importación legal, sino de la competencia desleal que representan los teléfonos que ingresan por contrabando. Según datos de Tesys recopilados por la entidad, uno de cada tres celulares que se activan en la Argentina no se fabricó en el país ni se importó por canales oficiales.

