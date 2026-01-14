Sin freno: China exportó 7 millones de autos en 2025 e inundó el mercado global

A esto, se sumaron las ventas, que se completaron por 16.4 millones de unidades electrificadas. De esa manera, la apuesta china por la electricidad como motor de los autos escaló al 29% interanual en el caso de la fabricación y al 28% en las ventas, ocupando una porción cada vez más importante del mercado.

Dentro del universo de las exportaciones, China colocó 2.6 millones de unidades electrificadas en el exterior. Además, 4.4 millones de unidades a combustión interna, representando un retroceso del 2.2%, esperado por el plan de transición que presiona el país asiático.

Dentro de las proyecciones de electrificación global de los autos, China espera que el mercado mundial cuente con unas 45 millones de unidades rodando para el año 2030. En Occidente, las estimaciones son menos entusiastas, marcando una permanencia más larga de los vehículos térmicos en el dominio del mercado.

Autos chinos P.jpg

China y Argentina

Más allá del insalvable contraste en el rendimiento de la industria automotriz china y la de Argentina, el país forma parte del exclusivo circuito de fabricantes automotrices del mundo. En ese orden, el 2025 fue una carta de presentación para varias marcas chinas que llegaron por primera vez con intención de ocupar espacios no ocupados o mal gestionados por las fábricas radicadas en el país.

Según reportes finales de la industria local, el 2025 cerró con un mercado apenas por encima de las 612.000 unidades comercializadas. De ellos, en torno a las 12.000 unidades fueron explicadas bajo marcas de origen chino, aunque ese número se expandiría considerablemente si se tienen en cuenta vehículos de fabricación china bajo marcas tradicionales.

Para el 2026, la industria automotriz argentina espera una expansión aún mayor en las ventas, aunque no así en la producción. Esto último dependerá de una mejora sustancial de las condiciones de competencia para un circuito que está pensado para la exportación.

