Verano Caliente: el método para descontaminar el agua en caso de emergencia

-Parásitos (Giardia, Cryptosporidium)

-Contaminantes químicos (metales pesados, pesticidas)

La descontaminación del agua busca eliminar o inactivar estos agentes para que sea segura para el consumo humano.

1- Hervir el agua: el método más seguro

Hervir el agua es el sistema más eficaz y universal para eliminar microorganismos.

Cómo hacerlo correctamente:

-Filtra el agua si está turbia (con tela, café o arena).

-Llévala a ebullición intensa.

-Mantén el hervor al menos 1 minuto (3 minutos si estás a más de 2.000 m de altitud).

-Déjala enfriar tapada.

Ventajas:

-Elimina bacterias, virus y parásitos

-No requiere productos químicos

Inconvenientes:

-No elimina contaminantes químicos

-Requiere combustible o electricidad

2- Pastillas potabilizadoras y cloro

Las pastillas potabilizadoras (cloro o yodo) son habituales en kits de emergencia.

Uso correcto:

-Sigue exactamente las instrucciones del fabricante.

-Espera entre 30 y 60 minutos antes de beber.

-El agua debe estar lo más clara posible.

Ventajas:

-Portátiles y fáciles de usar

-Muy eficaces contra bacterias y virus

Inconvenientes:

-Sabor desagradable

-Menos eficaces contra algunos parásitos

-No aptas para uso prolongado sin control médico

3- Filtración de agua en emergencias

Los filtros de agua portátiles son una excelente solución si se dispone de ellos.

Tipos comunes:

-Filtros de cerámica

-Filtros de fibra hueca

-Sistemas por gravedad

Qué eliminan:

-Bacterias

-Parásitos

-Sedimentos

Importante: muchos no eliminan virus, a menos que incorporen tratamiento químico o UV.

4- Desinfección solar (método SODIS)

Un método avalado por la OMS para situaciones extremas.

Cómo funciona:

-Llena botellas de plástico transparente (PET).

-Exponlas al sol durante 6 horas (o 2 días si está nublado).

-La radiación UV y el calor destruyen los patógenos.

Ventajas:

-No requiere productos ni energía

-Ideal en climas soleados

Limitaciones:

-Solo funciona con agua clara

-No elimina químicos

5- Métodos improvisados (último recurso)

En situaciones extremas, se pueden combinar técnicas:

-Filtrado con tela + hervido

-Arena, carbón vegetal y grava (reduce turbidez, no potabiliza por sí solo)

-Destilación (eficaz incluso contra contaminantes químicos, pero lenta)

Consejos clave para encontrar agua más segura

-Prioriza agua corriente frente a estancada.

-Evita agua cerca de zonas industriales o agrícolas.

-Nunca confíes solo en el sabor o el olor.

