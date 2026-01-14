Verano Caliente: el método para descontaminar el agua en caso de emergencia

A poco de que arrancara el verano en la Argentina, las altas temperaturas ya comenzaron a hacer fuertes estragos en las personas a raíz de la exposición al sol y la falta de hidratación. Con el objetivo de hacer frente al intenso calor, los especialistas recomiendan beber mucha agua mineral y consumir alimentos frescos.
Sin embargo, en algunas regiones del país que no cuentan con agua potable o de fuentes confiables se recomienda purificar el agua para eliminar bacterias que pueden provocar distintos problemas de salud. Para eso, existen distintos métodos para purificarla en caso de emergencia.
¿Por qué es peligroso beber agua sin tratar?
El agua aparentemente limpia puede contener:
-Bacterias (como E. coli o Salmonella)
-Virus (hepatitis A, norovirus)
-Parásitos (Giardia, Cryptosporidium)
-Contaminantes químicos (metales pesados, pesticidas)
La descontaminación del agua busca eliminar o inactivar estos agentes para que sea segura para el consumo humano.
1- Hervir el agua: el método más seguro
Hervir el agua es el sistema más eficaz y universal para eliminar microorganismos.
Cómo hacerlo correctamente:
-Filtra el agua si está turbia (con tela, café o arena).
-Llévala a ebullición intensa.
-Mantén el hervor al menos 1 minuto (3 minutos si estás a más de 2.000 m de altitud).
-Déjala enfriar tapada.
Ventajas:
-Elimina bacterias, virus y parásitos
-No requiere productos químicos
Inconvenientes:
-No elimina contaminantes químicos
-Requiere combustible o electricidad
2- Pastillas potabilizadoras y cloro
Las pastillas potabilizadoras (cloro o yodo) son habituales en kits de emergencia.
Uso correcto:
-Sigue exactamente las instrucciones del fabricante.
-Espera entre 30 y 60 minutos antes de beber.
-El agua debe estar lo más clara posible.
Ventajas:
-Portátiles y fáciles de usar
-Muy eficaces contra bacterias y virus
Inconvenientes:
-Sabor desagradable
-Menos eficaces contra algunos parásitos
-No aptas para uso prolongado sin control médico
3- Filtración de agua en emergencias
Los filtros de agua portátiles son una excelente solución si se dispone de ellos.
Tipos comunes:
-Filtros de cerámica
-Filtros de fibra hueca
-Sistemas por gravedad
Qué eliminan:
-Bacterias
-Parásitos
-Sedimentos
Importante: muchos no eliminan virus, a menos que incorporen tratamiento químico o UV.
4- Desinfección solar (método SODIS)
Un método avalado por la OMS para situaciones extremas.
Cómo funciona:
-Llena botellas de plástico transparente (PET).
-Exponlas al sol durante 6 horas (o 2 días si está nublado).
-La radiación UV y el calor destruyen los patógenos.
Ventajas:
-No requiere productos ni energía
-Ideal en climas soleados
Limitaciones:
-Solo funciona con agua clara
-No elimina químicos
5- Métodos improvisados (último recurso)
En situaciones extremas, se pueden combinar técnicas:
-Filtrado con tela + hervido
-Arena, carbón vegetal y grava (reduce turbidez, no potabiliza por sí solo)
-Destilación (eficaz incluso contra contaminantes químicos, pero lenta)
Consejos clave para encontrar agua más segura
-Prioriza agua corriente frente a estancada.
-Evita agua cerca de zonas industriales o agrícolas.
-Nunca confíes solo en el sabor o el olor.
