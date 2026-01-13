Independiente venció 4-3 a Everton en el marco de su amistoso de verano por la Serie Río de la Plata, el torneo estival que desde hace algunos años reúne a distintos equipos de Sudamérica. En un partido con atracción en ambos arcos, el Rojo logró imponerse tras comenzar perdiendo.
Independiente 5-3 Everton: lluvia de goles y 2do triunfo del verano para el Rojo
Independiente superó a Everton en el amistoso de la Serie Río de la Plata. La contundencia que no tuvo en el funcionamiento sí la tuvo en la red.
22:52
Final del partido: Independiente venció 5-3 a Everton
-
22:51
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Pusseto saca un buen cabezazo para el 5-3
-
22:42
¡GOL DEL EVERTON! VIDEO: Martínez descuenta de penal
-
22:31
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Millán saca un derechazo rasante y amplía el resultado
-
22:26
Aunque sin hacerlo muy bien, Independiente juega con la calma del triunfo parcial
-
22:07
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Gran jugada de Malcorra que Ávalos define de taco
-
22:04
Comienza el 2T
-
21:47
Final del 1T
-
21:41
¡GOL DEL EVERTON! VIDEO: Alfaro define entre las piernas de Rey e iguala el marcador
-
21:39
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Cabral marca un golazo para dar vuelta el partido
-
21:37
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Mazzanti finaliza un buen desborde de Abalado y empata el encuentro
-
21:32
Independiente no logra pisar firme desde que comenzó el partido y ahora juega con la desesperación de ir perdiendo
-
21:18
¡GOL DEL EVERTON! VIDEO: Medina aprovecha un desfasaje en la defensa de Independiente
-
21:11
El Rojo toma la iniciativa con la pelota, pero el más efectivo hasta ahora es Everton
-
21:00
Comienza el partido
-
20:52
20:33
Gustavo Quinteros no anduvo con rodeos sobre Loyola: "Si no hay acuerdo, el viernes va a jugar"
-
20:22
"Conoce a sus jugadores": Los elogios de una leyenda del Rojo a Gustavo Quinteros
-
20:09
Sin Loyola, esta es la formación confirmada de Independiente
-
19:50
¿Cómo se define el partido? Qué pasa si el cotejo termina en empate
-
19:24
La insólita cantidad de cambios que podrán hacer Independiente y Everton durante el partido
-
19:01
La tentadora oferta por Felipe Loyola que llegó de la Serie A
-
18:55
Independiente 2-1 Peñarol: El Rojo ganó el entrenamiento amistoso de este miércoles por la mañana
-
18:54
18:46
Posible formación de Independiente
Segunda victoria del equipo de Gustavo Quinteros en la pretemporada. Una instancia que el DT esperaba con ansias, luego de llegar a fines de septiembre, en pleno campeonato y sin mucho margen de maniobra más que para llevar el auto a la banquina sano y salvo.
Ahora, en la época de verano, trabaja fuerte de cara a un 2026 sin copas internacionales pero con igual deseo de protagonismo.
Independiente ya había vencido a Alianza Lima hace unos días por 2-1, en el primer cotejo de la pretemporada. Este martes volvió a triunfar, ahora con muchos más goles en la cuenta a favor -aunque también en contra-.
A pesar de la lluvia de goles, lo cierto es que no fue un gran partido del equipo argentino. Tuvo la personalidad para recuperarse y revertir el panorama tras empezar perdiendo, pero nunca encontró un funcionamiento aceitado de su juego. Parámetros válidos y lógicos dado que se trata de un amistoso preparatorio.
Lo más importante fue la cantidad de goles que hicieron sus futbolistas, con un Walter Mazzantti que se destapó -no había convertido desde su llegada al club-, además de Ignacio Pussetto -no tuvo un buen semestre el año pasado-. Convirtió Gabriel Ávalos, el 9 más clásico que tiene el Rojo, y también Lautaro Millán y Luciano Cabral.
Por otra parte, Ignacio Malcorra también demostró que tiene mucho para aportar con dos asistencias de mucha jerarquía.
Para Everton marcaron Medina, Alfaro y Martínez.
Resumen del partido
