Independiente 5-3 Everton: lluvia de goles y 2do triunfo del verano para el Rojo

Independiente venció 4-3 a Everton en el marco de su amistoso de verano por la Serie Río de la Plata , el torneo estival que desde hace algunos años reúne a distintos equipos de Sudamérica. En un partido con atracción en ambos arcos, el Rojo logró imponerse tras comenzar perdiendo.

Segunda victoria del equipo de Gustavo Quinteros en la pretemporada. Una instancia que el DT esperaba con ansias, luego de llegar a fines de septiembre, en pleno campeonato y sin mucho margen de maniobra más que para llevar el auto a la banquina sano y salvo.

Ahora, en la época de verano, trabaja fuerte de cara a un 2026 sin copas internacionales pero con igual deseo de protagonismo.

Independiente ya había vencido a Alianza Lima hace unos días por 2-1 , en el primer cotejo de la pretemporada. Este martes volvió a triunfar, ahora con muchos más goles en la cuenta a favor -aunque también en contra-.

A pesar de la lluvia de goles, lo cierto es que no fue un gran partido del equipo argentino. Tuvo la personalidad para recuperarse y revertir el panorama tras empezar perdiendo, pero nunca encontró un funcionamiento aceitado de su juego. Parámetros válidos y lógicos dado que se trata de un amistoso preparatorio.

Lo más importante fue la cantidad de goles que hicieron sus futbolistas, con un Walter Mazzantti que se destapó -no había convertido desde su llegada al club-, además de Ignacio Pussetto -no tuvo un buen semestre el año pasado-. Convirtió Gabriel Ávalos, el 9 más clásico que tiene el Rojo, y también Lautaro Millán y Luciano Cabral.

Por otra parte, Ignacio Malcorra también demostró que tiene mucho para aportar con dos asistencias de mucha jerarquía.

G-ljcPAXYAIYwyi Malcorra ingresó en el segundo tiempo y fue determinante @SerieRdeLP

Para Everton marcaron Medina, Alfaro y Martínez.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Independiente venció 5-3 a Everton

¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Pusseto saca un buen cabezazo para el 5-3



#Serie2026





¡GOL DEL EVERTON! VIDEO: Martínez descuenta de penal



#Serie2026





¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Millán saca un derechazo rasante y amplía el resultado

Live Blog Post Aunque sin hacerlo muy bien, Independiente juega con la calma del triunfo parcial

¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Gran jugada de Malcorra que Ávalos define de taco

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

¡GOL DEL EVERTON! VIDEO: Alfaro define entre las piernas de Rey e iguala el marcador

¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Cabral marca un golazo para dar vuelta el partido

¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Mazzanti finaliza un buen desborde de Abalado y empata el encuentro

Live Blog Post Independiente no logra pisar firme desde que comenzó el partido y ahora juega con la desesperación de ir perdiendo

¡GOL DEL EVERTON! VIDEO: Medina aprovecha un desfasaje en la defensa de Independiente

Live Blog Post El Rojo toma la iniciativa con la pelota, pero el más efectivo hasta ahora es Everton El equipo argentino domina la pelota, pero no está fino en los pases y la gestación de juego. Prioriza demasiado las bandas, con poca injerencia de futbolistas en zonas centrales. Everton, por su parte, presenta un plan más reactivo. Espera a su rival y ataca los espacios que deja en el fondo. Parece un poco más efectivo con ese pragmatismo. VER +

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Independiente vs. Everton El partido se transmite para Argentina por ESPN Premium. Para Sudamérica -incluido territorio argentino también- va por Disney+ Premium.

Live Blog Post Gustavo Quinteros no anduvo con rodeos sobre Loyola: "Si no hay acuerdo, el viernes va a jugar" En la previa del cotejo, el entrenador habló sobre el equipo titular que para vs. Everton: "Comenzamos con el equipo que terminó jugando el año anterior. Eso no quiere decir que sean los titulares. Hay más de 11 que pueden ser titulares hoy", añadió, destacando el nombre de Ignacio Malcorra, reciente refuerzo del club. Luego, sobre el caso Felipe Loyola, que quedó desafectado del partido por su posible venta al Pisa, de Italia, fue tajante: "Loyola está en una negociación avanzada que no sé si se va a concretar. Por precaución no va a estar hoy, pero si él no llega a tener noticias o un acuerdo, el viernes va a jugar". El DT se refería al cotejo del próximo viernes 16-01, que el Rojo tendrá vs. Montevideo Wanderers, de Uruguay. VER +

Live Blog Post "Conoce a sus jugadores": Los elogios de una leyenda del Rojo a Gustavo Quinteros Chivo Pavoni, leyenda de Independiente que salió 12 veces campeón con el club de Avellaneda, dijo en la previa del encuentro: "Tuve la oportunidad de hablar con Quinteros. Considero que es una persona que se hace escuchar. Que conoce cada uno de los jugadores". Sobre la presencia/ausencia del Rojo en las copas internacionales, sostuvo: "El hecho de no jugar durante todo el año torneos internacionales eso le va a traer un resultado desfavorable. Para el plantel no será tan desfavorable, porque debe preocuparse por salir campeón o hacer una buena campaña, demostrar que tiene condiciones para estar en este club". VER +

Live Blog Post Sin Loyola, esta es la formación confirmada de Independiente El Rojo sale con: Rey; Godoy, Lomónaco, Valdez, Zabala; Curci, Cedrés; Montiel, Cabral, Abaldo; Ávalos.

Live Blog Post ¿Cómo se define el partido? Qué pasa si el cotejo termina en empate El encuentro no tendrá tiempo extra en caso de que finalice igualado en los 90 minutos regulares. Por eso, de ocurrir esa situación, el partido se definirá en los penales.

Live Blog Post La insólita cantidad de cambios que podrán hacer Independiente y Everton durante el partido A priori, ambos equipos tendrán a disposición la posibilidad de incluir 7 variantes a lo largo del encuentro. Sin embargo, en caso de ponerse de acuerdo durante el cotejo, podrán extender los cambios a 11. VER +

Live Blog Post La tentadora oferta por Felipe Loyola que llegó de la Serie A Felipe Loyola es, desde hace algunos mercados de pases, un nombre que siempre circula con posibilidades de migrar al extranjero. Su flojo segundo semestre de 2025 lo alejó de esas chances, pero parece que ahora tiene una oportunidad sobre la mesa que, para Independiente, también resulta muy tentadora. El Pisa, de Italia, que milita en la Serie A, ofertó por el chileno. Le propuso al Rojo 7 millones de euros brutos por el 70% del pase, o el 30% de 4.5 millones euros. Se espera que la operación, sea cual fuere su final, se resuelva en las próximas 48 hs. VER +

Live Blog Post Independiente 2-1 Peñarol: El Rojo ganó el entrenamiento amistoso de este miércoles por la mañana En una práctica que duró 60 minutos -fueron dos tiempos de 30'-, Independiente se impuso ante Peñarol, de Uruguay. Fue 2-1, con goles de Fedorco y Malcorra.

Live Blog Post Posible formación de Independiente Rey; Barros, Fedorco, Lomónaco, Valenzuela; Cedrés, Loyola, Malcorra; Montiel, Abaldo, Ávalos

