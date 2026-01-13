Avellaneda en shock: Independiente busca llevarse a un campeón con Racing

Según informó el periodista, el lateral derecho que pretende Gustavo Quinteros es Renzo Saravia. De acuerdo a lo revelado en Picado TV, ya existió un acercamiento informal con el futbolista, que a sus 32 años se encuentra libre tras su paso por Atlético Mineiro.

Saravia fue una pieza clave del Racing campeón de la Superliga 2018/2019, equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet.

Habrá que esperar para conocer el desenlace de esta historia, aunque lo cierto es que no pasa inadvertido que el Rojo tenga en carpeta a un jugador que supo consagrarse campeón con la Academia.

image

Independiente y Racing

Racing Club tuvo un buen 2025, temporada en la que conquistó la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Independiente, en cambio, mostró un rendimiento irregular. Aunque tuvo un primer semestre positivo, llegando a las semifinales del Torneo Apertura, luego atravesó una segunda mitad de año muy floja, en la que ni siquiera logró clasificar a los playoffs.

De cara al 2026, la Academia disputará la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo no consiguió la clasificación a ninguna competencia internacional.

En lo que respecta al mercado de pases, Racing ya sumó a Valentín Carboni y Matko Miljevic, mientras que Independiente confirmó la llegada de Ignacio Malcorra, ex Rosario Central, quien vestirá la camiseta roja en la próxima temporada.

image

En el inicio del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Gustavo Costas debutará el sábado 24 de enero, desde las 19.30, frente a Gimnasia en condición de visitante. Por su parte, el conjunto de Gustavo Quinteros hará lo propio el viernes 23 de enero ante el campeón Estudiantes, a las 20.00, en el estadio Libertadores de América.

