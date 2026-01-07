Gustavo López nuevamente en el ojo de la tormenta por Independiente (y Racing)

De inmediato, el conductor Gustavo López respondió con ironía al señalar: “Son fanáticos raros, ¿no?”. Lejos de bajar el tono, Fava profundizó la crítica: “Claro, si sos tan fanático, dale una mano al Rojo…”.

En la misma línea, agregó con sarcasmo: “Si sos fanático, cedés a Carboni a Independiente, que está buscando un extremo”.

Visiblemente molesto, López retrucó: “No, soy fanático de Independiente, pero se lo doy a Racing. Son raros estos muchachos…”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SoydelRojoCom/status/2008567015062286366&partner=&hide_thread=false “Si sos fanático, dale a Carboni a Independiente”



De Gustavo López al Pupi Zanetti en Radio La Red pic.twitter.com/mfKIcQM8hO — SoyDelRojo.com (@SoydelRojoCom) January 6, 2026

El intercambio no tardó en generar repercusión en redes sociales, especialmente entre quienes sostienen que “Flauta” López tiene simpatía por Independiente. Incluso, en un video titulado “¿De qué equipo son los periodistas?”, el periodista Flavio Azzaro afirmó que López es hincha del Rojo.

Racing, Independiente y el 2026

Racing Club tuvo un muy buen 2025, en el que logró la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Independiente, por su parte, mostró un rendimiento irregular. Si bien tuvo un buen primer semestre, llegando a las semifinales del Torneo Apertura, luego atravesó una segunda mitad de año muy floja, en la que ni siquiera logró clasificar a los playoffs.

De cara a 2026, La Academia disputará la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo no consiguió la clasificación a ninguna competencia internacional.

En cuanto al mercado de pases, Racing ya sumó a Valentín Carboni y Matko Miljevic, mientras que Independiente confirmó la llegada de Ignacio Malcorra, ex Rosario Central, quien vestirá la camiseta roja en la próxima temporada.

image

Se esperan más novedades en los próximos días respecto a ambos clubes de Avellaneda y su actividad en el mercado de pases.

