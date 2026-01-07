Gustavo López es uno de los periodistas más reconocidos de ESPN y Radio La Red. En las últimas horas, se difundió un video en el que el conductor apunta con dureza contra Javier Zanetti, lo que generó suspicacias entre los hinchas de Independiente y Racing Club.
Gustavo López nuevamente en el ojo de la tormenta por Independiente (y Racing)
Gustavo López expresó su enojo contra Javier Zanetti (hincha de Independiente) por lo que pasó con Racing Club. ¿Sale del closet?
La polémica se desató luego de que Inter de Milán cediera a Valentín Carboni a Racing, una decisión que provocó el enojo del histórico periodista deportivo. Sus dichos no pasaron desapercibidos y rápidamente dieron lugar a distintas interpretaciones.
Algunos sostienen que la reacción de López podría estar vinculada a una supuesta simpatía por uno de los clubes de Avellaneda, lo que reavivó el debate y la polémica en redes sociales.
Gustavo López arremetió contra Javier Zanetti
La llegada de Valentín Carboni a Racing Club es, sin dudas, una de las incorporaciones más rimbombantes del actual mercado de pases.
El tema fue abordado en Radio La Red, donde uno de los que opinó al respecto fue el periodista Daniel Fava, quien lanzó un comentario con destinatario directo: Javier Zanetti. En referencia a la supuesta gestión con Diego Milito, expresó: “Si sos fanático de Independiente, no le podés dar una joyita a Racing. Llevátelo al Rojo, Pupi querido…”.
De inmediato, el conductor Gustavo López respondió con ironía al señalar: “Son fanáticos raros, ¿no?”. Lejos de bajar el tono, Fava profundizó la crítica: “Claro, si sos tan fanático, dale una mano al Rojo…”.
En la misma línea, agregó con sarcasmo: “Si sos fanático, cedés a Carboni a Independiente, que está buscando un extremo”.
Visiblemente molesto, López retrucó: “No, soy fanático de Independiente, pero se lo doy a Racing. Son raros estos muchachos…”.
El intercambio no tardó en generar repercusión en redes sociales, especialmente entre quienes sostienen que “Flauta” López tiene simpatía por Independiente. Incluso, en un video titulado “¿De qué equipo son los periodistas?”, el periodista Flavio Azzaro afirmó que López es hincha del Rojo.
Racing, Independiente y el 2026
Racing Club tuvo un muy buen 2025, en el que logró la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Independiente, por su parte, mostró un rendimiento irregular. Si bien tuvo un buen primer semestre, llegando a las semifinales del Torneo Apertura, luego atravesó una segunda mitad de año muy floja, en la que ni siquiera logró clasificar a los playoffs.
De cara a 2026, La Academia disputará la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo no consiguió la clasificación a ninguna competencia internacional.
En cuanto al mercado de pases, Racing ya sumó a Valentín Carboni y Matko Miljevic, mientras que Independiente confirmó la llegada de Ignacio Malcorra, ex Rosario Central, quien vestirá la camiseta roja en la próxima temporada.
Se esperan más novedades en los próximos días respecto a ambos clubes de Avellaneda y su actividad en el mercado de pases.
