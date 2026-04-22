La Selección de Alemania no contará con Serge Gnabry para el Mundial 2026. El delantero de Bayern Munich confirmó oficialmente que se queda afuera este miércoles por una lesión, a través de un sentido posteo que publicó en su cuenta personal de Instagram.
ADUCTORES ROTOS
Una estrella del Bayern Munich se pierde el Mundial 2026 con Alemania
Serge Gnabry, pieza clave del Bayern Múnich, confirmó su ausencia en el Mundial 2026 debido a una lesión.
La lesión de Gnabry fue cayó como un balde de agua fría en el combinado alemán. El cuerpo técnico que encabeza Julian Nagelsmann pierde a una de sus piezas ofensivas más importantes.
La lesión se produjo antes del último partido del Bayern Munich por la Bundesliga. Fue en el triunfo por 4 a 2 ante Stuttgart, que le permitió al club consagrarse campeón del torneo doméstico por segunda temporada consecutiva y todavía con 4 fechas por jugar.
La mala noticia estuvo en uno de sus delanteros. Gnabry ni siquiera formó parte del partido porque, en el entrenamiento previo al partido, sufrió una rotura de sus aductores.
El comunicado del Bayern Munich sobre la lesión de Serge Gnabry
El club informó sobre la lesión de su jugador con un comunicado institucional:
"El FC Bayern München deberá prescindir de Serge Gnabry durante un periodo prolongado. El atacante ha sufrido una rotura en los aductores del muslo derecho. Así lo confirmó una exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern".
Qué dijo Serge Gnabry sobre su lesión
El delantero confirmó que no jugará la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Lo hizo a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.
Tras los estudios correspondientes, se estableció un tiempo de recuperación en un tiempo que es incompatible con la cita mundialista.
"Estos últimos días han sido difíciles de asimilar. Una temporada con el @fcbayern que aún tiene mucho por decidir tras conseguir otro título de la @bundesliga el fin de semana", comenzó el futbolista.
Luego dijo: "En cuanto al sueño del Mundial con la @dfb_team... lamentablemente, se acabó para mí. Como el resto del país, apoyaré a los chicos desde casa. Ahora toca centrarse en la recuperación y en prepararse para la pretemporada. Gracias por todos los mensajes".
La rotura de sus aductores también impacta, lógicamente, en el club bávaro. Si bien ya se aseguraron el título de Bundesliga, todavía afronta compromisos importantes de aquí al final de la temporada.
Está en la final de la Copa de Alemania (venció este miércoles al Bayer Leverkusen), y también está en semis de la Champions League (venció al Real Madrid en cuartos de final y ahora enfrentará al PSG).
Estevao se pierde el Mundial con Brasil
El joven futbolista del Chelsea sufrió un significativo desgarro de grado 4, y por esa razón es baja para la selección de Brasil.
El delantero se fue reemplazado en el partido pasado de los Blues ante Manchester United (su lugar lo ocupó Alejandro Garnacho).
Finalmente se confirmó que su recuperación le demandará más tiempo del que necesitaría para estar en el Mundial. Así, Carlo Ancelotti pierde una cuota de frescura y velocidad en el ataque.