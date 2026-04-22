Una estrella del Bayern Munich se pierde el Mundial 2026 con Alemania

El comunicado del Bayern Munich sobre la lesión de Serge Gnabry

El club informó sobre la lesión de su jugador con un comunicado institucional:

"El FC Bayern München deberá prescindir de Serge Gnabry durante un periodo prolongado. El atacante ha sufrido una rotura en los aductores del muslo derecho. Así lo confirmó una exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern".

Qué dijo Serge Gnabry sobre su lesión

El delantero confirmó que no jugará la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Lo hizo a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Tras los estudios correspondientes, se estableció un tiempo de recuperación en un tiempo que es incompatible con la cita mundialista.

"Estos últimos días han sido difíciles de asimilar. Una temporada con el @fcbayern que aún tiene mucho por decidir tras conseguir otro título de la @bundesliga el fin de semana", comenzó el futbolista.

Embed - Serge Gnabry on Instagram: "The last few days have been tough to process. A @fcbayern season which still holds much to play for after securing another @bundesliga title on the weekend. As for the World Cup dream with @dfb_team.. That’s sadly over for me. Like the rest of the country I’ll be supporting the boys from home. Now it’s time to focus on recovery and getting back for pre-season. Thank you for all the messages." View this post on Instagram

Luego dijo: "En cuanto al sueño del Mundial con la @dfb_team... lamentablemente, se acabó para mí. Como el resto del país, apoyaré a los chicos desde casa. Ahora toca centrarse en la recuperación y en prepararse para la pretemporada. Gracias por todos los mensajes".

La rotura de sus aductores también impacta, lógicamente, en el club bávaro. Si bien ya se aseguraron el título de Bundesliga, todavía afronta compromisos importantes de aquí al final de la temporada.

Está en la final de la Copa de Alemania (venció este miércoles al Bayer Leverkusen), y también está en semis de la Champions League (venció al Real Madrid en cuartos de final y ahora enfrentará al PSG).

Estevao se pierde el Mundial con Brasil

El joven futbolista del Chelsea sufrió un significativo desgarro de grado 4, y por esa razón es baja para la selección de Brasil.

El delantero se fue reemplazado en el partido pasado de los Blues ante Manchester United (su lugar lo ocupó Alejandro Garnacho).

Finalmente se confirmó que su recuperación le demandará más tiempo del que necesitaría para estar en el Mundial. Así, Carlo Ancelotti pierde una cuota de frescura y velocidad en el ataque.

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