Icardi respondió a la oferta de River y es una bomba: "La puerta..."

Que Mauro Icardi no le cierre la puerta a River es un punto clave en esta historia. Otro punto clave es que termina su contrato con Galatasaray a finales de junio y queda con el pase en su poder, por lo que solamente hay que negociar con el jugador. Otro factor importante es la cuestión familiar, ya que el atacante ve de muy buena manera llegar a la Argentina para estar cerca de sus hijas.

Claramente no es una situación sencilla ya que Mauro Icardi tiene ofertas importantes de Europa, de ligas de Medio Oriente y también en Brasil. River en caso de querer al delantero que brilló en Inter de Milán deberá presentar una propuesta más que atractiva e interesante, pero de parte del jugador ya hay un guiño para al menos sentarse a negociar seriamente.

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