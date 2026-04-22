Luego de lo que fue la derrota contra Boca, River comenzó a moverse con fuerza pensando en el próximo mercado de pases con la intención de armar un plantel muy competitivo para Eduardo Coudet. Uno de los apuntados más fuertes es Mauro Icardi y finalmente el delantero respondió a la oferta del Millonario.
¿ACEPTÓ?
Icardi respondió a la oferta de River y es una bomba: "La puerta..."
River empezó a moverse para tener a Mauro Icardi en junio y el delantero ya dio una primera respuesta.
Se sabe desde hace tiempo que River viene buscando reforzar el ataque, enfocado puntualmente en el puesto del centrodelantero. La búsqueda ahora se profundiza más por las lesiones reiteradas de Sebastián Driussi, que futbolísticamente no deja dudas pero en cuanto a su estado físico sí deja mucho qué desear.
Desde las altas esferas de River consideran que es momento de romper el mercado, sobre todo para darle un fuerte espaldarazo a Eduardo Coudet por la falta de jerarquía que evidencia el plantel actual y el nombre que empieza a tomar más fuerza es nada menos que Mauro Icardi, quien hoy en día se encuentra en el Galatasaray de Turquía.
Mauro Icardi dispuesto a negociar con River
Nicolás Distasio habló sobre los refuerzos que busca River de cara al próximo mercado de pases y soltó una bomba. “Yo sé que River está interesado en Mauro Icardi. Cuando alguien importante de River le transmitió a Icardi esta posibilidad, no cerró la puerta ”, explicó el cronista, por lo que ahora es momento de negociar.
Que Mauro Icardi no le cierre la puerta a River es un punto clave en esta historia. Otro punto clave es que termina su contrato con Galatasaray a finales de junio y queda con el pase en su poder, por lo que solamente hay que negociar con el jugador. Otro factor importante es la cuestión familiar, ya que el atacante ve de muy buena manera llegar a la Argentina para estar cerca de sus hijas.
Claramente no es una situación sencilla ya que Mauro Icardi tiene ofertas importantes de Europa, de ligas de Medio Oriente y también en Brasil. River en caso de querer al delantero que brilló en Inter de Milán deberá presentar una propuesta más que atractiva e interesante, pero de parte del jugador ya hay un guiño para al menos sentarse a negociar seriamente.
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