Cada año, casi 10 millones de personas en el mundo reciben una noticia que le cambia la vida a toda la familia: el diagnóstico de demencia. De todos esos casos, la gran mayoría (entre el 60% y el 70%) son por la enfermedad de Alzheimer. Es una condición dura, que apaga poco a poco los recuerdos y vuelve a los pacientes cada vez más dependientes de sus seres queridos para poder vivir.
AVANCES
Nuevas esperanzas en la lucha contra el Alzheimer con exámenes de sangre
La enfermedad de Alzheimer afecta al 70% de las personas que son diagnosticadas de demencia en el mundo.
Para que los científicos puedan entender cómo avanza este mal en el cerebro y buscar cómo frenarlo, necesitan encontrar “pistas” o señales químicas en el cuerpo. El gran problema es que, tradicionalmente, la única forma de encontrar esos rastros era mediante una punción lumbar. En palabras sencillas: un procedimiento bastante doloroso e incómodo donde se inserta una aguja larga en la parte baja de la espalda para extraer líquido de la columna.
El fuerte salto de la tecnología médica
Hoy, la tecnología médica acaba de dar un salto gigante para acabar con ese miedo. Ahora, los científicos pueden buscar esas mismas pistas del Alzheimer en un lugar mucho más fácil: un simple examen de sangre. Gracias a nuevas máquinas y pruebas automatizadas, una muestra de sangre es suficiente para detectar las señales que deja la enfermedad en el cuerpo.
Hay que tener en cuenta que, por ahora, estas nuevas pruebas de sangre son una herramienta de uso exclusivo para que los científicos investiguen en sus laboratorios, y no para dar un diagnóstico final en el hospital. Sin embargo, es el eslabón que faltaba: al ser un método tan fácil, los investigadores pueden hacer estudios a miles de personas sin causarles molestias, lo que acelera enormemente la comprensión de cómo funciona el cerebro.
Ni dolor ni cirugías: el fin de los métodos invasivos para detectar señales de Alzheimer
“Este gran avance marca un antes y un después en la medicina neurológica: mientras que históricamente la detección de señales dependía de una punción lumbar -un procedimiento invasivo y complejo-, el desarrollo de nuevos ensayos sanguíneos automatizados permite hoy investigar estas patologías a gran escala de forma mucho más sencilla”, explicó Gabriela Feldhaus, Manager de Diagnóstico para Argentina, Chile y Uruguay en Siemens Healthineers, la empresa tecnológica detrás de estas pruebas.
De acuerdo con Henrik Zetterberg, un reconocido científico internacional en este campo, se revela que esta tecnología lo cambia todo, ya que los análisis de sangre son mucho más fáciles para todos, permitiendo investigar a mayor escala sin traumatismos.
El caso de Latinoamérica
En regiones como Latinoamérica, donde la esperanza de vida de los adultos mayores ha aumentado casi 5 años en las últimas décadas, darle a la comunidad médica estas herramientas sin dolor es una luz de esperanza. Es el primer gran paso para que, en un futuro cercano, entender y detectar el Alzheimer sea tan fácil y normal como ir al centro de salud del barrio a hacerse un examen de rutina.
Acerca de Siemens Halthineers
Siemens Healthineers es pionera en avances para la atención de la salud. Para todos. En todos partes. De manera sostenible. La compañía es un proveedor global de equipos, soluciones y servicios para el sector salud, con actividades en más de 180 países y presencia directa en más de 70. El grupo está conformado por Siemens Healthineers AG, que cotiza como SHL en Frankfurt, Alemania, y sus filiales. Como empresa líder en tecnología médica, Siemens Healthineers está comprometida con mejorar el acceso a la atención médica para comunidades desatendidas en todo el mundo y con enfrentar las enfermedades más amenazantes. La compañía opera principalmente en las áreas de imagenología, diagnóstico, atención del cáncer y terapias mínimamente invasivas, complementadas con tecnología digital e inteligencia artificial. En el ejercicio fiscal 2025, que concluyó el 30 de septiembre de 2025, Siemens Healthineers contaba con aproximadamente 74,000 colaboradores a nivel mundial y generó ingresos cercanos a €23.4 mil millones.
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