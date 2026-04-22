Nuevas esperanzas en la lucha contra el Alzheimer con exámenes de sangre

NUEVASESPERANZASENLALUCHACONTRAELALZHEIMERCONEXAMENESDESANGREFOTO2 La enfermedad de Alzheimer afecta al 70% de las personas que son diagnosticadas de demencia en el mundo.

Ni dolor ni cirugías: el fin de los métodos invasivos para detectar señales de Alzheimer

“Este gran avance marca un antes y un después en la medicina neurológica: mientras que históricamente la detección de señales dependía de una punción lumbar -un procedimiento invasivo y complejo-, el desarrollo de nuevos ensayos sanguíneos automatizados permite hoy investigar estas patologías a gran escala de forma mucho más sencilla”, explicó Gabriela Feldhaus, Manager de Diagnóstico para Argentina, Chile y Uruguay en Siemens Healthineers, la empresa tecnológica detrás de estas pruebas.

De acuerdo con Henrik Zetterberg, un reconocido científico internacional en este campo, se revela que esta tecnología lo cambia todo, ya que los análisis de sangre son mucho más fáciles para todos, permitiendo investigar a mayor escala sin traumatismos.

NUEVASESPERANZASENLALUCHACONTRAELALZHEIMERCONEXAMENESDESANGREFOTO3 La enfermedad de Alzheimer afecta al 70% de las personas que son diagnosticadas de demencia en el mundo.

El caso de Latinoamérica

En regiones como Latinoamérica, donde la esperanza de vida de los adultos mayores ha aumentado casi 5 años en las últimas décadas, darle a la comunidad médica estas herramientas sin dolor es una luz de esperanza. Es el primer gran paso para que, en un futuro cercano, entender y detectar el Alzheimer sea tan fácil y normal como ir al centro de salud del barrio a hacerse un examen de rutina.

NUEVASESPERANZASENLALUCHACONTRAELALZHEIMERCONEXAMENESDESANGREFOTO4 La enfermedad de Alzheimer afecta al 70% de las personas que son diagnosticadas de demencia en el mundo.

Acerca de Siemens Halthineers

Siemens Healthineers es pionera en avances para la atención de la salud. Para todos. En todos partes. De manera sostenible. La compañía es un proveedor global de equipos, soluciones y servicios para el sector salud, con actividades en más de 180 países y presencia directa en más de 70. El grupo está conformado por Siemens Healthineers AG, que cotiza como SHL en Frankfurt, Alemania, y sus filiales. Como empresa líder en tecnología médica, Siemens Healthineers está comprometida con mejorar el acceso a la atención médica para comunidades desatendidas en todo el mundo y con enfrentar las enfermedades más amenazantes. La compañía opera principalmente en las áreas de imagenología, diagnóstico, atención del cáncer y terapias mínimamente invasivas, complementadas con tecnología digital e inteligencia artificial. En el ejercicio fiscal 2025, que concluyó el 30 de septiembre de 2025, Siemens Healthineers contaba con aproximadamente 74,000 colaboradores a nivel mundial y generó ingresos cercanos a €23.4 mil millones.

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