Dependiendo de cómo se le mire, el Día de la Tierra puede recordarnos la belleza del planeta que habitamos, o mostrarnos los daños que la Tierra está sufriendo y que podría derivar en un futuro desolador, entre otras cosas, por el cambio climático.
URGENTE
Día de la Tierra: La proyección aterradora de científicos sobre el planeta y qué hacer
En el Día de la Tierra, las proyecciones para el planeta al 2050 no son alentadoras. ¿Qué le espera y cómo salvarlo?
Día de la Tierra: Cómo estará el planeta en 2050
Las proyecciones sobre la Tierra en el 2050 no son favorables a menos que la humanidad tome medidas urgentes.
Algunas de las cosas que se prevén son extinción de más especies, desastres naturales, cielos contaminados, pérdida de glaciales y calor sofocante.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la séptima edición del Informe sobre el Medio Ambiente Mundial (GEO-7), el futuro de la Tierra es desalentador en las próximas décadas.
Casi 300 científicos crearon un modelo de cómo sería el planeta en 2050 si los paises siguieran con prácticas ambientalmente destructivas.
Proyecciones para la Tierra en 2050
Aquí algunos hallazgos del informe sobre el futuro del planeta y del medio ambiente en 2050:
- Las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta alcanzarían los 75.000 millones de toneladas, desestabilizando el clima
- Casi ningún rincón del planeta quedará al margen del calor extremo
- Se prevé que la humanidad extraiga anualmente 165 mil millones de toneladas de materias primas de la Tierra, lo que disminuirá espacios naturales, agravará el cambio climático y contribuiría a la pérdida de biodiversidad
- Se prevé que, solo el cambio climático, reduzca el producto interno bruto mundial en un 4 % anual
- Unos 4200 millones de personas inhalarán regularmente niveles peligrosos de PM 2.5, una sustancia particularmente problemática
- El mundo perderá un millón de kilómetros cuadrados de bosques, turberas y otros espacios naturales
- La abundancia media de especies del planeta disminuirá un 3 %
- Cerca de 1100 millones de personas estarán expuestas a más lluvias torrenciales y 900 millones de personas a sequías intensas
- Aproximadamente, 3300 millones de personas se enfrentarán a la escasez de agua
- Los casquetes polares de Groenlandia y la Antártida Occidental podrían colapsar
- El deshielo del permafrost podría liberar enormes cantidades de metano
- La selva amazónica podría convertirse en sabana
- Casi todos los corales de aguas cálidas desaparecerían
- Las corrientes oceánicas y la corriente en chorro podrían verse afectadas, impactando negativamente en el clima
Advertencia por el clima en el 2050
Ya un estudio de la Universidad de Oxford advirtió a finales del año pasado lo que estaría por venir en materia de clima para el 2050.
De acuerdo con el informe, casi la mitad de la población mundial vivirá con calor extremo para 2050 si la temperatura global alcanza los 2,0 °C, indica comunicado.
El problema es que, si las tendencias de calentamiento continúan en los próximos años, el hito de 1,5°C (Acuerdo de París) se superará antes de lo previsto.
Los aumentos más notorios de temperaturas peligrosamente altas podrían situarse en la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Laos y Brasil.
Mientras que India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas serán los más afectados.
¿Estamos a tiempo del salvar al planeta?
Aunque la situación actual se vea grave y el futuro parezca terrorífico, los expertos aún creen que es posible salvar al planeta si se toman medidas inmediatas y drásticas.
"La humanidad aún tiene tiempo para abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Pero esto requerirá cambios urgentes y sin precedentes en la forma en que los países gestionan sus economías, manejan los materiales y los residuos, generan energía, producen alimentos, utilizan materias primas y tratan el medio ambiente", indica el informe.
Pero, no es sólo cuestión de unos pocos, sino de todos. Greenpeace dice: "Es momento de unirse a los espacios de encuentro con otras personas que compartan la misma causa. Para crear e impulsar soluciones y también para exigir a gobiernos y empresas que hagan su parte".
-------
Más noticias en Urgente24
La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
Confesión de astronauta de Artemis II causa impresión por lo que pasó con su cuerpo
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H
¿Reducir el PMO para equilibrar las cuentas? Proponen parche para obras sociales