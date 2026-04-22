Día de la Tierra: La proyección aterradora de científicos sobre el planeta y qué hacer

Proyecciones para la Tierra en 2050

Aquí algunos hallazgos del informe sobre el futuro del planeta y del medio ambiente en 2050:

Las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta alcanzarían los 75.000 millones de toneladas , desestabilizando el clima

, desestabilizando el clima Casi ningún rincón del planeta quedará al margen del calor extremo

Se prevé que la humanidad extraiga anualmente 165 mil millones de toneladas de materias primas de la Tierra, lo que disminuirá espacios naturales, agravará el cambio climático y contribuiría a la pérdida de biodiversidad

Se prevé que, solo el cambio climático, reduzca el producto interno bruto mundial en un 4 % anual

Unos 4200 millones de personas inhalarán regularmente niveles peligrosos de PM 2.5, una sustancia particularmente problemática

El mundo perderá un millón de kilómetros cuadrados de bosques , turberas y otros espacios naturales

, turberas y otros espacios naturales La abundancia media de especies del planeta disminuirá un 3 %

Cerca de 1100 millones de personas estarán expuestas a más lluvias torrenciales y 900 millones de personas a sequías intensas

y 900 millones de personas a Aproximadamente, 3300 millones de personas se enfrentarán a la escasez de agua

Los casquetes polares de Groenlandia y la Antártida Occidental podrían colapsar

El deshielo del permafrost podría liberar enormes cantidades de metano

La selva amazónica podría convertirse en sabana

Casi todos los corales de aguas cálidas desaparecerían

Las corrientes oceánicas y la corriente en chorro podrían verse afectadas, impactando negativamente en el clima

Qué imágenes de la Tierra capturó Artemis II desde el espacio Urgente24 misión Una foto de la Tierra tomada por Artemis II para recordarnos la belleza del planeta.

Advertencia por el clima en el 2050

Ya un estudio de la Universidad de Oxford advirtió a finales del año pasado lo que estaría por venir en materia de clima para el 2050.

De acuerdo con el informe, casi la mitad de la población mundial vivirá con calor extremo para 2050 si la temperatura global alcanza los 2,0 °C, indica comunicado.

El problema es que, si las tendencias de calentamiento continúan en los próximos años, el hito de 1,5°C (Acuerdo de París) se superará antes de lo previsto.

Los aumentos más notorios de temperaturas peligrosamente altas podrían situarse en la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Laos y Brasil.

Mientras que India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas serán los más afectados.

¿Estamos a tiempo del salvar al planeta?

Aunque la situación actual se vea grave y el futuro parezca terrorífico, los expertos aún creen que es posible salvar al planeta si se toman medidas inmediatas y drásticas.

"La humanidad aún tiene tiempo para abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Pero esto requerirá cambios urgentes y sin precedentes en la forma en que los países gestionan sus economías, manejan los materiales y los residuos, generan energía, producen alimentos, utilizan materias primas y tratan el medio ambiente", indica el informe.

Pero, no es sólo cuestión de unos pocos, sino de todos. Greenpeace dice: "Es momento de unirse a los espacios de encuentro con otras personas que compartan la misma causa. Para crear e impulsar soluciones y también para exigir a gobiernos y empresas que hagan su parte".

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