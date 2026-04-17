Alerta clima: Científicos advierten por evento con enormes impactos

Debilitamiento de la AMOC es mayor de lo que se creía

En un estudio publicado en la revista Science Advances, los autores sugieren que la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico se encamina hacia un debilitamiento en más de 50% a finales de siglo, 60 % mayor que el estimado por el promedio de todos los modelos climáticos.

"Este debilitamiento más sustancial de la AMOC tiene implicaciones clave para las futuras estrategias de adaptación", concluyeron.

El Dr. Valentin Portmann, del Centro de Investigación Inria de Burdeos Sud-Oeste en Francia, quien dirigió la nueva investigación, afirmó a The Guardian: "Hemos descubierto que la AMOC va a disminuir más de lo previsto en comparación con el promedio de todos los modelos climáticos. Esto significa que tenemos una AMOC más cercana a un punto de inflexión".

A estos hallazgos se le suma otra investigación reciente que descubrió que la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC) se ha estado debilitando en cuatro latitudes diferentes durante los últimos años.

tormenta.jpg Se cree que la AMOC también influye en fenómenos extremos.

Científicos preocupados por colapso de la AMOC

El profesor Stefan Rahmstorf, del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático en Alemania, consideró el descubrimiento como "muy preocupante".

"Cada vez me preocupa más que podamos superar ese punto de inflexión del cierre de Amoc, donde se vuelva inevitable, a mediados de este siglo, lo cual está bastante cerca", dijo, según The Guardian.

En ese sentido, advirtió que el colapso de la AMOC se debe evitar "a toda costa".

"Defendí esta postura cuando creíamos que la probabilidad de un colapso de la AMOC era quizás del 5%, e incluso entonces considerábamos que el riesgo era demasiado alto, dados los enormes impactos. Ahora parece que supera el 50%. Los cambios climáticos más drásticos que hemos observado en los últimos 100.000 años de historia de la Tierra se han producido cuando la AMOC ha pasado a un estado diferente", indicó.

Ya nos lo han advertido antes

Vale destacar que, también, una investigación publicada en Nature, hace un mes, advirtió sobre los posibles efectos de un colapso de la AMOC.

"Observamos que el colapso de la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico aumenta el dióxido de carbono atmosférico entre 47 y 83 ppm, lo que conlleva un calentamiento global adicional de aproximadamente 0,2 °C en niveles de fondo de dióxido de carbono más elevados, tras compensar el enfriamiento impulsado por la dinámica oceánica", escribieron los autores. Esto estaría causando anomalías en las temperaturas.

Esto no es dato menor, ya que, según los investigadores el posible colapso de la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico "podría tener un profundo impacto en los climas regionales y globales".

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