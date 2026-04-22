El Gobierno recalcula: Reunión urgente para ordenar reformas y bajar el ruido interno

El conjunto de reformas incluye tres puntos clave:

Eliminación de las PASO

Implementación de Ficha Limpia

Cambios en el financiamiento público de campañas

La intención es activar su tratamiento legislativo en las próximas semanas, aunque todavía resta definir cómo será el recorrido político para lograr su aprobación.

Internas en el Gobierno que vuelven a escalar

La reunión se dará en paralelo a un nuevo capítulo de la interna dentro del oficialismo, reactivada por cruces en redes sociales entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo.

Ese conflicto se suma a otro frente delicado: las causas judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las diferencias internas sobre cómo afrontar el costo político del caso.

Pese a eso, Javier Milei y Karina Milei mantienen su respaldo al funcionario, y por ahora descartan cambios en la estrategia pública. Según fuentes oficiales, no está prevista una conferencia de prensa antes de su presentación en Diputados el 29 de abril.

Prioridades legislativas: ajuste y desregulación

En Balcarce 50 identifican como prioritarios algunos proyectos con impacto directo en las cuentas públicas.

Entre ellos:

Cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, por su impacto en el presupuesto 2026

El paquete vinculado a la propiedad privada

La llamada “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que ya obtuvo dictamen y propone derogar más de 70 leyes

En contraste, otros proyectos quedan relegados.

Los proyectos que quedan en segundo plano

El Gobierno no ubica entre sus prioridades inmediatas la Ley de Salud Mental, enviada al Congreso junto con las modificaciones en discapacidad.

Tampoco hay definiciones cerradas sobre el proyecto de Financiamiento Universitario, incluso después del fallo judicial que exige su aplicación.

Desde Nación reconocen que aún no lograron consensuar un texto unificado.

Negociaciones internacionales en pausa

Otro de los temas bajo análisis es el tratado de patentes impulsado por Estados Unidos y el acuerdo comercial asociado.

Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que todavía falta documentación desde Washington para avanzar con su envío al Congreso.

La misma situación se repite con la adhesión al Consejo de la Paz, que sigue pendiente de definiciones administrativas.

Las reformas estructurales, para después

Las reformas más profundas vinculadas al acuerdo con el FMI -incluyendo cambios tributarios, fiscales, previsionales y aduaneros- no serán tratadas en esta etapa.

En el oficialismo lo resumen sin rodeos: “No están listas”

Según explican, ese paquete quedará para una segunda fase, prevista recién después del Mundial.

Adorni se prepara para el Congreso

La reunión del viernes también funcionará como antesala de la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados.

Según trascendió, el jefe de Gabinete prepara una estrategia de confrontación directa con la oposición en el recinto.

En la Casa Rosada buscan que el encuentro sirva para algo más que ordenar temas pendientes. La apuesta es salir con una hoja de ruta más acotada, con menos frentes abiertos y una secuencia de prioridades que les permita volver a instalar su agenda en el centro de la discusión política.

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