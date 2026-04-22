El Gobierno convocará este viernes a su mesa política con un objetivo claro: definir la estrategia legislativa y ordenar prioridades en el Congreso en un contexto atravesado por internas, demoras técnicas y tensión judicial.
MESA POLÍTICA
El Gobierno recalcula: Reunión urgente para ordenar reformas y bajar el ruido interno
El Gobierno reunirá esta semana a su mesa política. Tratarán de ordenar la estrategia legislativa y bajarle tensión a la interna.
En el propio Ejecutivo reconocen que todavía no lograron cerrar una hoja de ruta clara para el mediano plazo. “No está terminado”, admiten en Nación sobre el esquema de reformas que buscan impulsar.
Ejes de la reunión
Uno de los ejes centrales del encuentro será el proyecto de reforma del Código Penal. En la Casa Rosada reconocen que el texto aún está en etapa de revisión y que no está listo para ser enviado al Congreso.
La discusión técnica sigue abierta, lo que obliga al oficialismo a postergar uno de los capítulos más sensibles de su agenda.
El paquete electoral, en foco
Mientras tanto, el Gobierno avanzará con la estrategia para impulsar el paquete electoral que el presidente Javier Milei firmará tras su viaje a Israel.
El conjunto de reformas incluye tres puntos clave:
- Eliminación de las PASO
- Implementación de Ficha Limpia
- Cambios en el financiamiento público de campañas
La intención es activar su tratamiento legislativo en las próximas semanas, aunque todavía resta definir cómo será el recorrido político para lograr su aprobación.
Internas en el Gobierno que vuelven a escalar
La reunión se dará en paralelo a un nuevo capítulo de la interna dentro del oficialismo, reactivada por cruces en redes sociales entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo.
Ese conflicto se suma a otro frente delicado: las causas judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las diferencias internas sobre cómo afrontar el costo político del caso.
Pese a eso, Javier Milei y Karina Milei mantienen su respaldo al funcionario, y por ahora descartan cambios en la estrategia pública. Según fuentes oficiales, no está prevista una conferencia de prensa antes de su presentación en Diputados el 29 de abril.
Prioridades legislativas: ajuste y desregulación
En Balcarce 50 identifican como prioritarios algunos proyectos con impacto directo en las cuentas públicas.
Entre ellos:
- Cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, por su impacto en el presupuesto 2026
- El paquete vinculado a la propiedad privada
- La llamada “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que ya obtuvo dictamen y propone derogar más de 70 leyes
En contraste, otros proyectos quedan relegados.
Los proyectos que quedan en segundo plano
El Gobierno no ubica entre sus prioridades inmediatas la Ley de Salud Mental, enviada al Congreso junto con las modificaciones en discapacidad.
Tampoco hay definiciones cerradas sobre el proyecto de Financiamiento Universitario, incluso después del fallo judicial que exige su aplicación.
Desde Nación reconocen que aún no lograron consensuar un texto unificado.
Negociaciones internacionales en pausa
Otro de los temas bajo análisis es el tratado de patentes impulsado por Estados Unidos y el acuerdo comercial asociado.
Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que todavía falta documentación desde Washington para avanzar con su envío al Congreso.
La misma situación se repite con la adhesión al Consejo de la Paz, que sigue pendiente de definiciones administrativas.
Las reformas estructurales, para después
Las reformas más profundas vinculadas al acuerdo con el FMI -incluyendo cambios tributarios, fiscales, previsionales y aduaneros- no serán tratadas en esta etapa.
En el oficialismo lo resumen sin rodeos: “No están listas”
Según explican, ese paquete quedará para una segunda fase, prevista recién después del Mundial.
Adorni se prepara para el Congreso
La reunión del viernes también funcionará como antesala de la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados.
Según trascendió, el jefe de Gabinete prepara una estrategia de confrontación directa con la oposición en el recinto.
En la Casa Rosada buscan que el encuentro sirva para algo más que ordenar temas pendientes. La apuesta es salir con una hoja de ruta más acotada, con menos frentes abiertos y una secuencia de prioridades que les permita volver a instalar su agenda en el centro de la discusión política.
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