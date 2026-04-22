El empresario más odiado por Milei se reunió en secreto a Mauricio Macri

Desde el entorno de Macri hacen saben que la reunión se percibió como un apoyo del círculo rojo por una opción que mantenga el programa económico pero con un perfil "racional" y con mirada productiva, y en la que se inscribiría el PRO.

Milei apodó a Rocca como "Don Chatarrín de los tubos caros", luego de que Techint hiciera trascender su malestar tras perder una licitación de caños. Pero el Presidente no se quedó ahí y lo vinculó a maniobras de desestabilización.

En su discurso de apertura de la sesiones ordinarias del Congreso, Milei además deslizó que Techint amenazó con "poner en jaque el mercado de cambios" si no accedía a pagar por los tubos un precio supuestamente mayor.

Ese cariz desestabilizador también le atribuyó el Presidente cuando repitió un tuit que acusaba al empresario de buscar que el gobierno termine anticipadamente tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

En tanto que en el 'Argentina Week', en Nueva York, el Presidente se refirió a Rocca con nombre y apellido y lo llamó "empresario prebendario" junto con Javier Madanes Quintanilla, que venía de cerrar Fate.

"La otra pregunta es: ¿quiénes están a favor del robo? Veo que nadie. Digo, no sea que "Dios, atacó a Rocca y a Madanes", quizás Rocca, Madanes - en convivencia con políticos ladrones - atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó, se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta", dijo aquella vez.

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