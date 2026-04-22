Escándalo, muerte y descontrol: El Congreso va por el propofol tras el caso que sacudió a la salud

Uso restringido

El propofol solo podrá utilizarse en establecimientos de salud habilitados. Se prohíbe su venta al público y su circulación quedará limitada a laboratorios, droguerías y centros autorizados .

Se prohíbe su venta al público y su circulación quedará limitada a laboratorios, droguerías y centros autorizados . Almacenamiento bajo estricta seguridad

Deberá guardarse bajo llave o en sistemas con control de acceso (incluso biométrico), con responsabilidad directa de autoridades médicas específicas como jefes de farmacia o anestesiología .

Registro obligatorio y trazabilidad

Cada administración tendrá que quedar documentada: lote, dosis, fecha, paciente y profesional interviniente. Además, se integrará a los sistemas nacionales de trazabilidad . Notificación inmediata de irregularidades Cualquier pérdida, desvío o uso indebido deberá ser informado de forma inmediata a las autoridades sanitarias .

Sanciones penales

El incumplimiento puede derivar en sanciones penales, incluyendo figuras como envenenamiento o adulteración (art. 200 del Código Penal) si se comprueba intención de ocultamiento o desvío .

El trasfondo: escándalo, muertes, desvíos y una causa que sacude al sistema

El proyecto no surge en el vacío. En sus fundamentos, menciona episodios recientes de extrema gravedad vinculados al consumo de sustancias como fentanilo y propofol.

Entre ellos, se destaca el hallazgo de una persona fallecida en el barrio porteño de Palermo, donde se encontraron ampollas que, según reportes, fueron sustraídas del Hospital Italiano.

Ese caso se conecta con el escándalo conocido como “Propofest”, una causa judicial que investiga una muerte por sobredosis y que puso bajo la lupa a profesionales de la salud, incluyendo médicos vinculados a ese centro médico.

La combinación de acceso interno, fallas en los controles y circulación irregular de medicamentos encendió alarmas sobre la necesidad de reforzar la vigilancia dentro del propio sistema sanitario, más que en el acceso externo.

Un cambio de enfoque: controlar dentro de los hospitales

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el problema no está en la venta al público -ya inexistente en este caso- sino en los circuitos internos de los hospitales.

“El desafío no es el acceso del público, sino fortalecer los mecanismos de gestión, registro y supervisión dentro de las instituciones sanitarias”, plantea el texto .

En esa línea, la iniciativa apunta a profesionalizar la trazabilidad, cerrar posibles filtraciones y evitar que medicamentos de alto riesgo queden fuera de control.

Estándares internacionales y presión por actuar

El proyecto también toma como referencia estándares internacionales, como los del Institute for Safe Medication Practices de Estados Unidos, que incluye al propofol dentro de los medicamentos de “alto riesgo” por su potencial de causar daño significativo si se usa de manera incorrecta .

Entre las recomendaciones globales figuran restricciones de acceso, doble verificación en su uso y registros estrictos, medidas que ahora buscan replicarse en el sistema argentino.

Con el impacto del caso Propofest todavía latente y la preocupación creciente por la seguridad del paciente, el Congreso abre un nuevo frente de discusión: cómo controlar medicamentos críticos dentro de hospitales sin afectar su disponibilidad para prácticas médicas esenciales.

El proyecto completo a continuación:

Proyecto Ley Propofol Medicamento Alto Riesgo.docx

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