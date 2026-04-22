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PEOR CAÍDA DESDE DICIEMBRE 2023

Durísimo dato: La actividad económica se derrumbó 2,6% en febrero

Según el INdEC, la actividad económica cayó 2,6% en febrero, y 2,1% interanual. Es el peor retroceso desde diciembre 2023. ¿Qué dirá Milei ahora?

22 de abril de 2026 - 16:16
Un dato durísimo sobre la actividad económica, que difícilmente Javier Milei pueda justificar...&nbsp;

Un dato durísimo sobre la actividad económica, que difícilmente Javier Milei pueda justificar... 

La actividad económica cayó 2,1% interanual en febrero de 2026 y 2,6% con respecto a enero, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), del INdEC. Se trata de un dato muy negativo: es el peor retroceso mensual desde diciembre de 2023.

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Según muestra el informe del INdEC, los sectores que más subieron en febrero, en la comparación interanual, fueron Pesca (14,8%), Explotación minera (9,9%) y Agro (8,4%), seguido por Intermediación Financiera (6%).

En contraparte, Industria manufacturera fue el sector de mayor baja (-8,7%), seguido por Comercio (-7%).

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FUENTE: Urgente24

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