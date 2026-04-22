La actividad económica cayó 2,1% interanual en febrero de 2026 y 2,6% con respecto a enero, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), del INdEC. Se trata de un dato muy negativo: es el peor retroceso mensual desde diciembre de 2023.
PEOR CAÍDA DESDE DICIEMBRE 2023
Durísimo dato: La actividad económica se derrumbó 2,6% en febrero
Según el INdEC, la actividad económica cayó 2,6% en febrero, y 2,1% interanual. Es el peor retroceso desde diciembre 2023. ¿Qué dirá Milei ahora?
Cabe recordar que hasta ahora, la actividad económica venía creciendo empujada por el agro, los impuestos y la intermediación financiera. En febrero, ni eso. ¿De qué se va a disfrazar ahora el Gobierno de Javier Milei?
Según muestra el informe del INdEC, los sectores que más subieron en febrero, en la comparación interanual, fueron Pesca (14,8%), Explotación minera (9,9%) y Agro (8,4%), seguido por Intermediación Financiera (6%).
En contraparte, Industria manufacturera fue el sector de mayor baja (-8,7%), seguido por Comercio (-7%).
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