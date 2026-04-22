Emergencia en Discapacidad: Otra manifestación contra el ajuste de Milei

En ese sentido, remarcaron que, mientras se pone en discusión el acceso a derechos, el sistema enfrenta atraso en los aranceles, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo.

“Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresaron.

En la misma línea se pronunció Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, quien cuestionó la iniciativa oficial: “Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad”, afirmó en diálogo con Urbana Play.

Goldman sostuvo además que el Gobierno “sigue insistiendo con el relato de las pensiones truchas”, aunque aseguró que no se presentaron pruebas concretas para justificar la reforma.

También advirtió sobre cambios en el nomenclador nacional, que fija el valor de las prestaciones brindadas por instituciones y asociaciones en todo el país.

“Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social ”, señaló.

Durante la jornada de protesta, las organizaciones exigirán una actualización urgente de los aranceles, pagos mensuales regulares y la cancelación de la deuda acumulada. Desde el sector sostienen que garantizar la continuidad de las prestaciones es también sostener los derechos de las personas con discapacidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Radio10/status/2046973208763433358&partner=&hide_thread=false "YA NO SABEMOS QUÉ HACER, PERO VAMOS A SEGUIR LUCHANDO, ESTE GOBIERNO NOS QUIERE DESTRUIR"



El testimonio de Andrea desde la marcha del colectivo de discapacidad al Ministerio de Salud, con el móvil de @GaboSanfilippo.#TodoEsPosible con @pabloduggan pic.twitter.com/6XIh1BXU6X — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) April 22, 2026

"Nunca en mi vida vi una gestión con tanta crueldad"

La referente nacional de discapacidad, Marcela Krizkovich, denunció que el nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional es un "atentado" contra la Ley de Emergencia vigente. "Nunca en mi vida vi una gestión con tanta crueldad y falta de humanización", sentenció la especialista con 30 años de trayectoria, en diálogo con el programa "O sea... digamos".

Krizkovich explicó que el proyecto, titulado "contra el fraude", impone un reempadronamiento masivo que colapsará el sistema. "Están poniendo a todos en la misma bolsa. No estamos en contra de las auditorías, pero esto va a traer una masa de bajas terrible porque no todos pueden costear estudios médicos de alto costo", alertó.

La referente brindó cifras alarmantes sobre lo que cuesta hoy sostener un tratamiento sin cobertura:

Medicamentos específicos: entre 700 y 800 mil pesos.

Maestra integradora: el módulo asciende a $434.421,88 .

Tratamientos interdisciplinarios: el costo total para una familia puede superar el millón y medio de pesos mensual.

"¿Qué padre puede pagar eso? Las obras sociales ya no aceptan a personas con discapacidad porque las consideran un gasto", denunció. Además, criticó la intención de eliminar el nomenclador nacional, lo que permitiría que cada obra social fije montos arbitrarios, nivelando la calidad de atención "hacia abajo".

Emergencia en Discapacidad: Marchas en todo el país

La protesta convocada por el sector contra el ajuste de Javier Milei se replica en varias provincias argentinas, como Corrientes, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y San Juan, entre otras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioPuntal/status/2046970269332390385&partner=&hide_thread=false #Discapacidad en emergencia: nueva manifestación en #PlazaRoca



El gobierno nacional envió un proyecto al Congreso en el que busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad.



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