Organizaciones que representan a personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector realizan un cese de actividades y una multitudinaria manifestación frente al Ministerio de Salud de la Nación para rechazar el nuevo proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso y reclamar por el incumplimiento de la Ley de Emergencia.
"CRUELDAD NUNCA VISTA"
Emergencia en Discapacidad: Otra manifestación contra el ajuste de Milei
Organizaciones que representan a personas con discapacidad, familiares y trabajadores realizan una multitudinaria manifestación frente al ministerio de Salud.
Según denunciaron desde el Foro Permanente Discapacidad, la iniciativa modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad y, bajo el argumento de combatir irregularidades en pensiones mal otorgadas, pone en riesgo el funcionamiento del sistema.
Debido a la manifestación, se encuentra cortada la circulación por la avenida 9 de Julio y se encuentran afectadas también Belgrano y Salta. Si bien en la circulación de los alrededores continúa el tránsito con normalidad, se espera que con el correr de las horas se complique la movilización en la zona.
“Esta iniciativa instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, señalaron desde el Foro, que reúne a distintas organizaciones del sector.
En ese sentido, remarcaron que, mientras se pone en discusión el acceso a derechos, el sistema enfrenta atraso en los aranceles, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo.
“Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresaron.
En la misma línea se pronunció Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, quien cuestionó la iniciativa oficial: “Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad”, afirmó en diálogo con Urbana Play.
Goldman sostuvo además que el Gobierno “sigue insistiendo con el relato de las pensiones truchas”, aunque aseguró que no se presentaron pruebas concretas para justificar la reforma.
También advirtió sobre cambios en el nomenclador nacional, que fija el valor de las prestaciones brindadas por instituciones y asociaciones en todo el país.
“Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social ”, señaló.
Durante la jornada de protesta, las organizaciones exigirán una actualización urgente de los aranceles, pagos mensuales regulares y la cancelación de la deuda acumulada. Desde el sector sostienen que garantizar la continuidad de las prestaciones es también sostener los derechos de las personas con discapacidad.
"Nunca en mi vida vi una gestión con tanta crueldad"
La referente nacional de discapacidad, Marcela Krizkovich, denunció que el nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional es un "atentado" contra la Ley de Emergencia vigente. "Nunca en mi vida vi una gestión con tanta crueldad y falta de humanización", sentenció la especialista con 30 años de trayectoria, en diálogo con el programa "O sea... digamos".
Krizkovich explicó que el proyecto, titulado "contra el fraude", impone un reempadronamiento masivo que colapsará el sistema. "Están poniendo a todos en la misma bolsa. No estamos en contra de las auditorías, pero esto va a traer una masa de bajas terrible porque no todos pueden costear estudios médicos de alto costo", alertó.
La referente brindó cifras alarmantes sobre lo que cuesta hoy sostener un tratamiento sin cobertura:
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Medicamentos específicos: entre 700 y 800 mil pesos.
Maestra integradora: el módulo asciende a $434.421,88.
Tratamientos interdisciplinarios: el costo total para una familia puede superar el millón y medio de pesos mensual.
"¿Qué padre puede pagar eso? Las obras sociales ya no aceptan a personas con discapacidad porque las consideran un gasto", denunció. Además, criticó la intención de eliminar el nomenclador nacional, lo que permitiría que cada obra social fije montos arbitrarios, nivelando la calidad de atención "hacia abajo".
Emergencia en Discapacidad: Marchas en todo el país
La protesta convocada por el sector contra el ajuste de Javier Milei se replica en varias provincias argentinas, como Corrientes, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y San Juan, entre otras.
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