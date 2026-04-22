Histórica prohibición de fumar en Reino Unido: ¿Para quiénes y desde cuándo?

fumar El tabaquismo provoca millones de muertes.

Prohibición de fumar en Reino Unido: ¿A partir de cuándo?

El proyecto de ley ya ha superado los trámites parlamentarios y sólo hace falta la sanción real. A partir de ese momento, se convertirá en ley del Reino Unido.

The New York Times (NYT) especifica que: "Se espera que la propuesta entre en vigor próximamente tras la aprobación final del rey Carlos III". Esto debería ocurrir la próxima semana, de acuerdo con informes de medios.

La ley se aplicará en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, indica NYT.

Vale destacar que, la medida también endurece la comercialización y promoción de cigarrillos electrónicos y los productos con nicotina.

"Los ministros obtendrán poderes para regular los sabores y el envasado de los productos de tabaco, vapeo y nicotina mediante legislación secundaria", detalla Reuters.

Además, otorgará a los ministros la facultad de reforzar la prohibición vigente de fumar en lugares públicos, de forma que se extienda a parques infantiles, cercanía de escuelas y hospitales, detalla The Guardian.

VAPEO CIGARRILLO ELECTRONICO.jpg El proyecto de ley también abarca medidas contra el vapeo.

Reino Unido busca una generación libre de humo

El gobierno afirma que estas medidas ayudarán a reducir el tabaquismo y a evitar que los jóvenes se vuelvan adictos a la nicotina.

El secretario de sanidad y asistencia social del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que pretenden crear una "generación libre de humo" y que es algo histórico.

"Los niños del Reino Unido formarán parte de la primera generación libre de humo, protegidos de una vida de adicción y daños", afirmó.

De acuerdo con el funcionario, esta medida también ayudará a disminuir la carga sobre el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS).

"Más vale prevenir que curar: esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el NHS y construirá una Gran Bretaña más sana", agregó.

Sarah Sleet, directora ejecutiva de Asthma and Lung UK, declaró: "Esta histórica ley transformará la salud de la nación. Un futuro sin humo significa que la industria tabacalera ya no podrá causar estragos en los pulmones de la próxima generación", apunta The Guardian.

Según la OMS, cada año se lleva la vida de más de 7 millones de personas, entre ellas cerca de 1,6 millones que no fuman pero están expuestas al humo ajeno.

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