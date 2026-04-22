Al Nassr podría hacer debutar al hijo de Cristiano Ronaldo. 

Los motivos del Al Nassr para juntar a CR7 con su hijo

Si analizamos bien hay 3 motivos para subir a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo del Al Nassr. Uno de ellos es simplemente deportivo, los otros dos por el impacto económico que generaría al club árabe.

El primer motivo es que los que siguen la evolución del hijo de Cristiano Ronaldo creen que a punto de cumplir sus 16 años ya está maduro para debutar. Además, tiene habilidades de sobra como para justificar su debut en el primer equipo.

El segundo motivo es simplemente para que Cristiano Ronaldo y su hijo jueguen juntos. Eso sería un impacto muy grande en cuanto a lo económico para el club, además deportivo por estar en las noticias de todo el mundo. Al Nassr quedaría en la historia como el equipo que junto a CR7 y Cristiano Jr.

El último es el más impactante y pensado de todos. Imagínense el debut de Cristiano Jr. con su padre y todo lo que generaría. Bueno, eso es poco si tenemos en cuenta lo que generaría que Cristiano Ronaldo anote su gol número 1000 con su hijo en cancha.

Esa es la fantasía más grande de los dirigentes y el sueño de Cristiano Ronaldo. “El Bicho” lleva 969 goles en toda su carrera y es muy probable que en la próxima temporada alcance los 1000 goles oficiales, siendo el primero en la historia en lograrlo, así que con su hijo en cancha eso tomaría un valor histórico inimaginable, y miren si el joven participa o le da el pase del gol número 1000 a su padre.

image Eidur Gudjohnsen y su padre el día de su debut en la Selección de Islandia.

Otros casos de padres e hijos que jugaron juntos

Hay varios casos de futbolistas que compartieron un plantel con su padre, pero otros fueron más allá y terminaron jugando juntos, y hasta hubo un caso de un jugador que debutó en la selección de su país reemplazando a su padre y luego se convirtió en el máximo goleador en la historia de ese seleccionado.

El primer caso que vamos a contar es el de Rivaldo (campeón del mundo con Brasil en 2002) y su hijo Rivaldinho, que compartieron equipo cuando jugaron juntos para el Mogi Mirim, de la Serie “B” de Brasil.

El “Beto” Acosta fue otro jugador que jugó con su hijo. Alberto y Mickel compartieron cancha cuando jugaron juntos en Fénix del ascenso argentino. Otra dupla argentina (aunque ambos jugaron para la selección de México) es Cristián el “Chaco” Giménez y su hijo Santiago, que jugaron en el Cruz Azul.

El caso más llamativo fue el de los Gudjonhsen con la selección de Islandia. Arnor de 34 años fue sustituido por su hijo Eidur de 17 años en 1996 en un partido frente a Estonia. De esta forma Eidur debutaba en la selección de Islandia, de la cual se transformaría en el goleador histórico, además de tener una gran carrera jugando en clubes como Chelsea y Barcelona.

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