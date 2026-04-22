Dudoso alto al fuego en Líbano —como en Gaza—: Israel ataca sin reparos

En este contexto donde la tregua parece estar destinada al fracaso, una fuente política citada por CNN reveló en exclusiva que los negociadores libaneses están presionando para extender el frágil alto el fuego con Israel por al menos un mes, como parte de los esfuerzos más amplios para reducir las tensiones con Hezbolá. "El Líbano exigirá una prórroga del alto el fuego de un mes o más", declaró la fuente a CNN el miércoles, indicando el objetivo de Beirut de estabilizar la actual pausa en las hostilidades y abrir espacio para nuevas negociaciones que conduzcan a una solución a largo plazo.

Líbano formalmente sigue bajo fuego de Israel, pese a la supuesta tregua

Usando el mismo argumento que en Gaza —luchar contra el terrorismo yihadista en nombre de la legítima defensa del Estado judío, amenazado por Hamás y Hezbolá—, el Ejército israelí continúa demoliendo viviendas en el sur del Líbano, al sur del río Litani, y operando contra los militantes chiitas o contra cualquier civil que traspase la nueva zona de amortiguamiento que han creado allí.

En ese sentido, la agencia BBC de Londres ha estado cubriendo y recabando imágenes satelitales de la demolición total de las aldeas del sur de Líbano desde los primeros días de marzo, unas semanas después de que Tel Aviv empezara a bombardear nuevamente territorio libanés, bajo una ficticia tregua desde noviembre de 2024 con el Estado hebreo, aprovechando la guerra de Estados Unidos iniciada este 28 de febrero contra Irán, el patrocinador de Hezbolá.

La demolición deliberada de estructuras no es una táctica militar nueva de Israel. La ha empleado en extensas zonas de Gaza durante la guerra que se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 (BBC) La demolición deliberada de estructuras no es una táctica militar nueva de Israel. La ha empleado en extensas zonas de Gaza durante la guerra que se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 (BBC)

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"Desde el 7 de octubre, y desde que Israel y Hezbolá entraron en guerra, ha quedado claro que Israel tiene una estrategia para modificar el equilibrio de poder en la región", afirmó Renad Mansour, subdirector del Programa para Medio Oriente y Norte de África de Chatham House, un centro de estudios con sede en Reino Unido.

Varios expertos legales dijeron a BBC que la destrucción de propiedades está estrictamente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, salvo que la demande una necesidad militar. Según la profesora Janina Dill, experta en Seguridad Global y Derecho Internacional de la Universidad de Oxford, fue contundente ante la agencia de noticias británica:

Esto, Desde luego, no justifica la destrucción de pueblos enteros como condición para la seguridad nacional a largo plazo Esto, Desde luego, no justifica la destrucción de pueblos enteros como condición para la seguridad nacional a largo plazo

La posibilidad de que algunos edificios civiles se utilicen para actividades militares de la Hezbolá. milicia catalogada como terrorista por Bruselas y Tel Aviv, "no justifica una política generalizada de creación de zonas de amortiguación junto a la frontera dentro de las cuales se deban destruir todos los edificios", comentó Yuval Shany, experto legal del Instituto Israelí para la Democracia.

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