Israel violó otra vez el frágil alto al fuego en Líbano, acordado entre Irán y Estados Unidos como parte de la tregua que acaba de prórrogar Donald Trump, al atacar este miércoles la localidad de Qaqaiyat al-Jisr, en el distrito de Nabatieh, el sur libanés, y herir a dos periodistas. De hecho, un vehículo de la Cruz Roja que trasladaba a uno de ellos fue atacado por el Ejército israelí, según Reuters.
FRACASO DE TRUMP
Dudoso alto al fuego en Líbano —como en Gaza—: Israel ataca sin reparos
El alto al fuego entre Irán y Estados Unidos incluye a Líbano, pero allí Israel abrió una zona de amortiguamiento similar a la de Gaza y sigue con su ofensiva. La comunidad internacional observa las pisadas israelíes en el marco de la lucha contra Hezbolá.
El automóvil impactado por las municiones israelíes pertenece a reporteros del periódico libanés "Al-Akhbar", y el vehículo de la Cruz Roja que luego transportaba a la periodista herida, Zeinab Faraj, al Hospital Gubernamental de Tebninee fue atacado por Israel y presentaba impactos de bala.
Sobre el ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron haber atacado un vehículo en el sur del Líbano tras identificar lo que calificaron de "amenaza inmediata" vinculada a Hezbolá. El ejército declaró estar al tanto de los informes sobre dos periodistas heridos, pero negó haber intentado obstaculizar las labores de rescate, añadiendo que "las FDI no atacan a periodistas y actúan para mitigar los daños que puedan sufrir, al tiempo que velan por la seguridad de sus tropas".
Israel considera que tales acciones en el Líbano se ajustan a los límites del alto el fuego, concordando con su prontuario de excesos en nombre de la legítima defensa contra el terrorismo y su historial de infracciones, como en el anterior alto el fuego con Beirut -en noviembre de 2024-. Lo mismo con el de Gaza, donde desde el 10 de octubre de 2024 Israel y Hamás tienen prohibido abrir fuego cruzado, a pesar de que las fuerzas israelíes y la milicia palestina aún no se han retirado del terreno y que los soldados israelíes abren fuego bajo el pretexto de supuestas violaciones a la “línea amarilla”.
En este contexto donde la tregua parece estar destinada al fracaso, una fuente política citada por CNN reveló en exclusiva que los negociadores libaneses están presionando para extender el frágil alto el fuego con Israel por al menos un mes, como parte de los esfuerzos más amplios para reducir las tensiones con Hezbolá. "El Líbano exigirá una prórroga del alto el fuego de un mes o más", declaró la fuente a CNN el miércoles, indicando el objetivo de Beirut de estabilizar la actual pausa en las hostilidades y abrir espacio para nuevas negociaciones que conduzcan a una solución a largo plazo.
Líbano formalmente sigue bajo fuego de Israel, pese a la supuesta tregua
Usando el mismo argumento que en Gaza —luchar contra el terrorismo yihadista en nombre de la legítima defensa del Estado judío, amenazado por Hamás y Hezbolá—, el Ejército israelí continúa demoliendo viviendas en el sur del Líbano, al sur del río Litani, y operando contra los militantes chiitas o contra cualquier civil que traspase la nueva zona de amortiguamiento que han creado allí.
En ese sentido, la agencia BBC de Londres ha estado cubriendo y recabando imágenes satelitales de la demolición total de las aldeas del sur de Líbano desde los primeros días de marzo, unas semanas después de que Tel Aviv empezara a bombardear nuevamente territorio libanés, bajo una ficticia tregua desde noviembre de 2024 con el Estado hebreo, aprovechando la guerra de Estados Unidos iniciada este 28 de febrero contra Irán, el patrocinador de Hezbolá.
"Desde el 7 de octubre, y desde que Israel y Hezbolá entraron en guerra, ha quedado claro que Israel tiene una estrategia para modificar el equilibrio de poder en la región", afirmó Renad Mansour, subdirector del Programa para Medio Oriente y Norte de África de Chatham House, un centro de estudios con sede en Reino Unido.
Varios expertos legales dijeron a BBC que la destrucción de propiedades está estrictamente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, salvo que la demande una necesidad militar. Según la profesora Janina Dill, experta en Seguridad Global y Derecho Internacional de la Universidad de Oxford, fue contundente ante la agencia de noticias británica:
La posibilidad de que algunos edificios civiles se utilicen para actividades militares de la Hezbolá. milicia catalogada como terrorista por Bruselas y Tel Aviv, "no justifica una política generalizada de creación de zonas de amortiguación junto a la frontera dentro de las cuales se deban destruir todos los edificios", comentó Yuval Shany, experto legal del Instituto Israelí para la Democracia.
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