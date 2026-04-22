Prepagas y médicos: El escándalo silencioso que dispara costos

Del otro lado, los profesionales defienden su autonomía. Argumentan que su responsabilidad es ofrecer el mejor tratamiento disponible, sin condicionamientos económicos.

Prepagas y médicos: ¿Qué son los biosimilares y por qué generan polémica?

Los biosimilares son medicamentos desarrollados a partir de un producto biológico original cuya patente ya expiró. Son más baratos porque evitan los costos iniciales de investigación y desarrollo, pero deben demostrar eficacia y seguridad similares.

En países con sistemas sanitarios más regulados, estos fármacos funcionan como una herramienta clave para bajar precios. Sin embargo, en Argentina su adopción es desigual.

Algunos médicos los recetan sin problema. Otros, en cambio, desconfían. Las razones van desde experiencias clínicas previas hasta la falta de información o, según versiones del mercado, posibles vínculos con laboratorios.

¿Cómo impacta en el bolsillo la relación entre prepagas y médicos?

La diferencia de precios entre un medicamento original y su biosimilar puede ser abismal. En tratamientos de alta complejidad, como la esclerosis múltiple, los valores pueden ir desde los 50 mil pesos mensuales hasta superar los 5 millones.

Esa brecha define qué tratamientos cubren las prepagas, cuánto pagan los afiliados y hasta qué prestaciones quedan relegadas.

Desde el sector financiador advierten que el sobrecosto en medicamentos termina afectando toda la cadena. Menores recursos para otras áreas, presión sobre los honorarios médicos y ajustes en la calidad del servicio son algunas de las consecuencias.

Prepagas y médicos bajo la lupa: ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo?

Cuando un médico insiste en una marca y la prepaga rechaza cubrirla, el conflicto suele terminar en la Justicia. Los amparos por medicamentos se volvieron moneda corriente y ya representan cerca del 10% de los litigios en salud.

En ese escenario, los jueces suelen fallar a favor del paciente, priorizando el derecho a la salud por sobre cualquier discusión económica. Pero lo hacen sin una referencia técnica sólida que evalúe costo-beneficio.

Ahí aparece una de las grandes deudas del sistema, la falta de implementación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), anunciada en 2025 pero aún sin funcionamiento.

Este organismo debería actuar como árbitro independiente, determinando qué tratamientos son realmente efectivos y justifican su costo.

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¿Qué rol juegan las políticas públicas en el conflicto entre prepagas y médicos?

El Gobierno nacional avanza en una agenda que busca atraer inversiones de laboratorios internacionales, incluyendo cambios en el sistema de patentes.

Entre las medidas, se destaca la intención de adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), lo que podría facilitar el ingreso de nuevas drogas pero también reforzar posiciones dominantes de grandes empresas.

Los laboratorios nacionales miran este escenario con preocupación. Temen una avalancha de productos importados que limite su participación en el mercado.

Mientras tanto, las prepagas advierten que sin regulación clara, el impacto en costos podría ser explosivo.

Prepagas y médicos: ¿Hay salida a la crisis del sistema?

Desde la Unión Argentina de Salud plantean que la solución pasa por un enfoque integral. Reclaman la creación urgente de un organismo que evalúe tecnologías médicas, un sistema de compras centralizadas para medicamentos de alto costo y un fondo nacional que garantice el acceso equitativo.

La clave, coinciden distintos actores, está en encontrar un equilibrio entre innovación, accesibilidad y sostenibilidad.

Porque detrás de cada receta no solo hay una decisión médica, sino también un engranaje económico que define quién puede acceder a qué tratamiento.

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