Franco Colapinto lo niega, pero esta foto agitó los rumores de romance con Maia Reficco

La foto que los habría dejado en evidencia fue publicada en el perfil de LAM en X (anteriormente Twitter) y, como era de esperarse, no tardó en hacerse viral.

Sin embargo, algunos dudaron que fuera Maia. "AJAJAJAJJAJA más borrosa no consiguieron la captura? Puede ser maia reficco o mi prima tranquila jajajajaj", comentó una usuaria en X.

Al rato, LAM volvió a postear algo sobre la supuesta pareja. "Si hay foto. Hay video. Se los dejamos para los obsesionados con LAM. Encuentren a Maia".

Franco Colapinto y Maia Reficco

¿Qué hicieron Franco Colapinto y Maia Reficco en Buenos Aires?

Asimismo, de acuerdo con informes de medios, Ángel de Brito, conductor de LAM, confirmó todo en su canal de difusión de Instagram, y dio detalles de los planes de Colapinto y Reficco luego de su paso por la pista de karting.

“Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos, se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, contó el conductor.

Vale recordar que Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco han sido vinculados sentimentalmente desde enero, luego de que ambos interactuaran en redes sociales tras una imagen que el piloto compartió de la modelo posando con su casco de la Fórmula 1.

¿Qué dijo Franco Colapinto cuando le preguntaron si tiene novia?

Pese a los rumores, Franco Colapinto aseguró hace poco, en una entrevista con ESPN, que está soltero.

El periodista Juan Fossaroli le preguntó al piloto de Alpine qué hizo el fin de semana libre y respondió: “Estuve tranquilo, pasé un finde tranquilo, conociendo lugares”.

En eso, el periodista lanzó: “¿Novia? ¿Nada? ¿No conocimos novia todavía?”. Colapinto, entre risas, dijo rápidamente: “¡Estoy solterísimo todavía!”.

El piloto también aprovechó para hacer un descargo contra los medios de comunicación debido a los rumores.

“Ustedes los periodistas inventan muchas boludeces, porque les gusta vender. Lo que venda, lo que haga un par de clicks. Es una notita vendida. A mí el chisme me gusta, tengo que decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío no me gusta tanto, la verdad”, sentenció el joven de 22 años.

Franco Colapinto en Buenos Aires: Hora y actividades

Acerca del evento con Franco Colapinto, en Urgente24 indicamos que todo este espectáculo se llevará a cabo este domingo. A partir de las 8:30 el público ya podrá comenzar a ingresar a los sectores que están habilitados.

Quienes compraron sus entradas tendrán los lugares con mejor visión, aunque sin duda será un mundo de gente esperando por ver a Franco Colapinto. Se espera un evento multitudinario.

Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Franco desde distintos ángulos; además, se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11 h, indicó el Gobierno de la Ciudad.

Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares. Estos son los horarios:

12.45: Primera vuelta con el Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team

14.30: Segunda vuelta con el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio

15.15: Segunda y última salida con el Lotus E20

15.55: Recorrida sobre bus descapotable

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