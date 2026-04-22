Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios y recorrido del evento

El piloto de Alpine recorrerá las calles de Buenos Aires con la Flecha de Plata, el histórico monoplaza utilizado por Juan Manuel Fangio, quien fue cinco veces campeón del mundo y una gran leyenda del automovilismo no solo en Argentina sino que también en el mundo. Va a ser uno de los momentos más emotivos y significativos de la tarde. Esto tendrá lugar aproximadamente a las 14:30.

Más tarde, a las 15:55, Colapinto hará un recorrido en bus descapotable para saludar a los fanáticos y despedirse de Argentina. Va a ser un momento de locura total donde se espera a decenas de fanáticos en las calles de Palermo. Las inmediaciones ya estarán cortadas desde este miércoles ya que deben hacer todos los preparativos para el gran evento.

El circuito va a estar montado sobre la Avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, c y también incluirá sectores de Avenida Sarmiento. El evento en sí se realizará entre Libertador y Sinclair hasta Casares y Ugarteche. Una zona muy transcurrida y que va a sufrir cortes durante varios días previos y posteriores al evento. La experiencia está pensada para disfrutar y habrá DJs, entrevistas, pantallas gigantes y todo lo necesario para que sea realmente inolvidable.

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