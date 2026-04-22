El piloto de Alpine, Franco Colapinto, hará una exhibición en Buenos Aires de la que nadie se quiere quedar afuera. La misma tendrá lugar este domingo 26 de abril y contará con muchas actividades en relación al automovilismo. Un evento del que todos están a la expectativa. Todos los detalles.
EXPECTATIVA
Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios y recorrido del evento
Franco Colapinto se presenta en Buenos Aires para realizar una exhibición que dará de qué hablar. Todos los detalles.
El piloto argentino estará el domingo 26 de abril realizando un evento con un auto de Alpine, su actual escudería, y será el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires tras 14 años y al menos por un día. Hay una gran expectativa por esta exhibición, ya que Colapinto representa hoy a uno de los deportistas más queridos.
Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: el cronograma
Todo este espectáculo se llevará a cabo el domingo y a partir de las 8:30 el público ya podrá comenzar a ingresar a los sectores que están habilitados. Quienes compraron sus entradas tendrán los lugares con mejor visión, aunque sin duda será un mundo de gente esperando por ver a Franco Colapinto. Se espera un evento multitudinario.
Habrá música y entretenimiento para apaciguar la espera, además de ser una exhibición que promete ser inolvidable. Colapinto comenzará su recorrido arriba del Lotus E20 con motor Renault V8, con los colores de Alpine, alrededor de las 12:45. Eso no es todo, porque ya hubo adelantos de lo que será la segunda aparición del piloto con un recuerdo más que especial.
El piloto de Alpine recorrerá las calles de Buenos Aires con la Flecha de Plata, el histórico monoplaza utilizado por Juan Manuel Fangio, quien fue cinco veces campeón del mundo y una gran leyenda del automovilismo no solo en Argentina sino que también en el mundo. Va a ser uno de los momentos más emotivos y significativos de la tarde. Esto tendrá lugar aproximadamente a las 14:30.
Más tarde, a las 15:55, Colapinto hará un recorrido en bus descapotable para saludar a los fanáticos y despedirse de Argentina. Va a ser un momento de locura total donde se espera a decenas de fanáticos en las calles de Palermo. Las inmediaciones ya estarán cortadas desde este miércoles ya que deben hacer todos los preparativos para el gran evento.
El circuito va a estar montado sobre la Avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, c y también incluirá sectores de Avenida Sarmiento. El evento en sí se realizará entre Libertador y Sinclair hasta Casares y Ugarteche. Una zona muy transcurrida y que va a sufrir cortes durante varios días previos y posteriores al evento. La experiencia está pensada para disfrutar y habrá DJs, entrevistas, pantallas gigantes y todo lo necesario para que sea realmente inolvidable.
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