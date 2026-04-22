María Susini quiso aclarar lo de Facundo Arana y oscureció: Qué dijo

"No, no estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos... que no te puedo decir otra cosa", respondió Susini.

"Pero sí, en este momento estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia", aclaró.

Facundo Arana y María Susini María Susini Finalmente habló de su separación de Facundo Arana.

María Susini quiso aclarar y oscureció

Pampita continuó indagando, y le comento a Susini: "Los vieron juntos, tomando algo..."

Probablemente se refería a una publicación de Pochi de Gossipeame, quien mostró una foto de Arana y Susini a punto de subirse a una camioneta y escribió: “Estuvieron tomando un cafecito en Nordelta, meta charla muy sonrientes. ¿Hay reconciliación confirmada?”.

A lo que la modelo dio una respuesta explosiva: "Mirá, que nos vean tomando algo es buenísimo. Y hasta que lo abrace y hasta que nos demos un beso. ¡Son muchos años, es mucha historia! Y un momento que alguien pueda ver, no sabe todo lo que hay alrededor".

Su respuesta no pasó por debajo de la mesa, provocando la reacción de Pampita: "Recién dijiste que podrían seguir chapando, por decirlo de alguna manera".

El comentario de la conductora generó risas en Susini, quien trató de aclarar las cosas: "No, pará, pará. A ver... lo que quería decir es que hay tanta unión, hay tanto amor, hay tanta cosa que... puede pasar. Estamos en pleno proceso, con mucha dulzura, mucho amor, y cuidando la familia".

De todos modos, para algunos la respuesta de Susini dejó abierta una incógnita sobre si puede, o no, seguir besando al actor aunque estén separados.

arana.jpeg Facundo Arana fue el primero en confirmar que la relación había terminado.

La palabra de Facundo Arana sobre la separación de María Susini

Vale recordar que Arana fue quien confirmó la separación de Susini a finales de enero.

“Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos, muy cariñosos, y no quiero dejar de agradecerles”, dijo Arana a los periodistas.

Y siguió: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”.

En ese contexto, el actor confesó que no es fácil hablar públicamente sobre su separación e hizo un pedido especial a la prensa.

“Si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo", se sinceró.

"De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó el actor en ese entonces.

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