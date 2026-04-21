Agridulce: Jésica Cirio confirma su embarazo mientras la Justicia va por sus bienes

Además, remarcó: "Tratamos de mantenerlo en nuestra intimidad porque así vengo llevando mi vida ya hace un tiempo largo y me hizo bien. Fue lo que me ayudó a reconstruirme".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/2046386455262421205&partner=&hide_thread=false JÉSICA CIRIO EMBARAZADA DE 3 MESES Y MEDIO



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Yategate recargado: cómo avanza la causa contra Cirio e Insaurralde

En paralelo a este momento personal, la situación judicial de Cirio sigue siendo un factor determinante. La causa por enriquecimiento ilícito que la involucra junto a Martín Insaurralde, iniciada en 2023 tras el escándalo del yate en Marbella, sigue avanzando en 2026.

De hecho, el 3 de marzo comenzaron las pericias contables clave en los tribunales federales de La Plata para reconstruir la evolución patrimonial de la pareja durante los años en los que Insaurralde ocupaba cargos públicos, y los resultados preliminares no son muy lindos: los niveles de ingresos declarados no coincidirían con el patrimonio acumulado.

image La Justicia reactivó la causa por enriquecimiento ilícito contra Cirio e Insaurralde. Avanzan pericias, decomisos y análisis patrimonial, con sospechas sobre bienes no justificados y posibles irregularidades financieras. Fuente: Telefe

Como consecuencia, se empezaron a tomar medidas específicas. Entre ellas:

Proceso de decomiso sobre un departamento en Las Cañitas , una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires.

, una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires. Investigación sobre tres vehículos de alta gama: Mercedes Benz, Ford Territory y Jeep Compass.

Análisis de una posible red de hasta 42 propiedades vinculadas, muchas de ellas adquiridas bajo la modalidad "en pozo", una práctica habitual en el mercado inmobiliario pero que también puede ser utilizada para blanquear capitales.

Este es considerado uno de los expedientes más relevantes en materia de presunto lavado de dinero y corrupción vinculada a la política bonaerense en los últimos años. A esto se suman versiones sobre movimientos previos a allanamientos, que habrían permitido resguardar bienes personales antes de los operativos.

Así que, más allá de lo estrictamente privado, habrá que ver qué margen real tiene Cirio para reconstruirse mientras disfruta de su embarazo y enfrenta investigaciones de este calibre.

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