Dos cosas están avanzando en la vida de Jésica Cirio: su segundo embarazo, con su actual pareja Nicolás Trombino, y el expediente judicial que la vincula con el Yategate, la causa por enriquecimiento ilícito que comparte con su ex Martín Insaurralde. Mientras intenta reconstruirse con bajo perfil, su presente está lejos de ser tranquilo.
LE INVESTIGAN TODO
Agridulce: Jésica Cirio confirma su embarazo mientras la Justicia va por sus bienes
Jésica Cirio, embarazada y feliz… pero con la Justicia pisándole los talones: causa por lavado, bienes en la mira y el escándalo del Yategate que no la suelta.
Jésica Cirio embarazada: el vínculo con Trombino y su nueva vida en reserva
La confirmación del embarazo de Jésica Cirio se conoció primero a través de Ángel de Brito en LAM, que suele anticipar este tipo de primicias. Según detalló el conductor, Cirio cursa poco más de 3 meses de gestación y espera un varón, por lo que ampliará su familia junto a Nicolás Trombino, su actual pareja.
La relación con el empresario comenzó de manera reservada en 2025, algo que la propia Cirio viene buscando desde hace tiempo. Trombino, de 35 años, desarrolla su actividad en el rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos, con una estructura empresarial que, según su perfil profesional, incluye más de 15.000 metros cuadrados de depósito y logística propia.
Sobre el momento en que supo de su embarazo, la modelo relató: "Me enteré porque me empecé a sentir muy mal, con náuseas, muy cansada. Me fui a hacer los estudios y ahí me enteré. Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos".
En esa línea, reveló que la decisión de mantener el embarazo en reserva durante las primeras semanas tuvo un motivo familiar concreto: primero se lo comunicó a su hija Chloe, fruto de su relación con Martín Insaurralde. Recién después habilitó que la información se hiciera pública.
Además, remarcó: "Tratamos de mantenerlo en nuestra intimidad porque así vengo llevando mi vida ya hace un tiempo largo y me hizo bien. Fue lo que me ayudó a reconstruirme".
Yategate recargado: cómo avanza la causa contra Cirio e Insaurralde
En paralelo a este momento personal, la situación judicial de Cirio sigue siendo un factor determinante. La causa por enriquecimiento ilícito que la involucra junto a Martín Insaurralde, iniciada en 2023 tras el escándalo del yate en Marbella, sigue avanzando en 2026.
De hecho, el 3 de marzo comenzaron las pericias contables clave en los tribunales federales de La Plata para reconstruir la evolución patrimonial de la pareja durante los años en los que Insaurralde ocupaba cargos públicos, y los resultados preliminares no son muy lindos: los niveles de ingresos declarados no coincidirían con el patrimonio acumulado.
Como consecuencia, se empezaron a tomar medidas específicas. Entre ellas:
- Proceso de decomiso sobre un departamento en Las Cañitas, una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires.
- Investigación sobre tres vehículos de alta gama: Mercedes Benz, Ford Territory y Jeep Compass.
- Análisis de una posible red de hasta 42 propiedades vinculadas, muchas de ellas adquiridas bajo la modalidad "en pozo", una práctica habitual en el mercado inmobiliario pero que también puede ser utilizada para blanquear capitales.
Este es considerado uno de los expedientes más relevantes en materia de presunto lavado de dinero y corrupción vinculada a la política bonaerense en los últimos años. A esto se suman versiones sobre movimientos previos a allanamientos, que habrían permitido resguardar bienes personales antes de los operativos.
Así que, más allá de lo estrictamente privado, habrá que ver qué margen real tiene Cirio para reconstruirse mientras disfruta de su embarazo y enfrenta investigaciones de este calibre.
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