Revelan detalles del fatal accidente de Luis Brandoni: ¿Qué pasó en su casa?

El cuadro clínico de Brandoni se mantuvo estable durante la primera semana, sin embargo, luego del miércoles pasado, el estado del actor empezó a empeorar.

Según Rottemberg después de ese miércoles, Brandoni dejó de reconocer a seres queridos. “Hubo un antes y un después”, remarcó.

luis brandoni.jpg Luis Brandoni murió a los 86 años.

¿De qué murió Luis Brandoni?

En un primer momento, trascendió que Luis Brandoni había sufrido un ACV, lo cual fue desmentido. Luego, se supo que, en realidad, al actor se le detectó un hematoma subdural.

“El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural", indicó su familia en un comunicado, de acuerdo con informes de medios.

El hematoma subdural es una lesión cerebral que puede llegar a ser fatal. Suele producirse tras un traumatismo craneoencefálico.

"Es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro (duramadre) y la superficie del cerebro", detalla MedlinePlus.

Y explica: "Con cualquier hematoma subdural, las pequeñas venas que están entre la superficie del cerebro y su cubierta externa (la duramadre) se estiran y se rompen, permitiendo que la sangre se acumule".

Embed - EMOTIVO ÚLTIMO ADIÓS A LUIS BRANDONI EN EL CEMENTERIO DE LA CHACARITA: EL ACTOR

Conmovedora despedida a Luis Brandoni

La triste noticia del fallecimiento de Luis Brandoni fue confirmada, en principio, por el productor teatral Carlos Rottemberg.

“Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribieron en la cuenta oficial de X del Multiteatro, propiedad del empresario.

Por su parte, el actor Guillermo Francella, con quien Luis Brandoni compartió varios proyectos, dijo en el programa 'A la Barbarossa' (Telefe): “Se nos fue mi querido Beto, nuestro gran amigo. Para mi es referente y alguien que dio una amistad hermosa. Hice un montón de contenidos y siempre estaba permanentemente a su lado, vinculándome”.

Susana Giménez también hizo un conmovedor posteo: “Qué tristeza tan grande, se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso que toda su vida trabajó sin parar, porque era feliz haciéndolo. Hemos perdido un irrepetible. Por suerte pude verlo en casi todas sus obras de teatro, magníficas, por cierto. Y hacer una peli con él, ‘Esa maldita Costilla’, con Loles Leon y Rossi de Palma. Te extrañaremos siempre, Beto querido, Descansa en paz”.

--------

Más noticias en Urgente24

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire

¿Reducir el PMO para equilibrar las cuentas? Proponen parche para obras sociales

ATE promete paro total en Aeroparque y más: Qué pasa con los vuelos el 21 de abril