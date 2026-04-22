No caben dudas que Racing está atravesando una crisis deportiva más que importante y la gota que rebalsó el vaso fue el empate contra Aldosivi, uno de los peores equipos del torneo. Para colmo, pensando en el segundo semestre del 2026 parece que Gustavo Costas perderá a una de sus figuras a manos de Gremio de Brasil.
BOMBA
Racing vende a una figura y llora Gustavo Costas: "Va a ser jugador de Gremio"
Racing viene sufriendo bajas importantes en los últimos mercasos y ahora una figura de peso está cerca de Gremio de Brasil.
Durante los últimos días se habló y mucho de la continuidad de Gustavo Costas al frente de Racing sobre todo porque él mismo puso en duda su futuro luego del empate ante Aldosivi. Finalmente, el entrenador aclaró con diferentes periodistas partidarios que no tiene intenciones de irse pero espera una fuerte respuesta del plantel contra Barracas el próximo viernes.
Gastón Martirena y su posible salida de Racing
Más allá de lo que suceda en lo inmediato, Gustavo Costas sabe que en el próximo mercado de pases puede haber una sangría importante en el plantel y ahora se supo que uno de los jugadores más importantes de Racing estaría muy cerca de ser vendido a Gremio de Porto Alegre en una suma que sería bastante interesante.
Según la información de Fabián Godoy en DSports, Racing está muy cerca de concretar la venta de Gastón Martirena. “Colegas de Porto Alegre me aseguran que Martirena va a ser jugador de Gremio en el próximo mercado de pases”, afirmó el comentarista, lo que sin dudas sería una baja sensible para Gustavo Costas, que en los últimos mercados vio cómo se fue desmantelando el equipo campeón de la Sudamericana 2024.
Germán García Grova aseguró que Gremio está insistiendo por Gastón Martirena, recordando además de que en febrero el club brasileño presentó una oferta de 3 millones de dólares que fue rechazada. Así las cosas, queda claro que Racing pretende una cifra mayor para dejar ir a uno de sus jugadores más importantes.
Hay un punto importante en esta historia y es que Gastón Martirena considera que es el momento de cambiar de aire. Desde hace tiempo tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia de Racing y Gremio aparece como un destino atractivo desde lo económico y lo deportivo. Así las cosas, todo marca que el uruguayo propiciaría su salida en junio, lo que sería un golpe duro para Gustavo Costas.
Más en GOLAZO24
Héctor Paletta habló del polémico River-Boca: "Existió un contacto, pero..."
Mostaza Merlo destrozó sin piedad a un jugador de River: "Es blandito"
River pidió, Tapia aceptó y AFA le dio la mejor noticia al Millonario: "Nunca más"
Icardi respondió a la oferta de River y es una bomba: "La puerta..."