Racing vende a una figura y llora Gustavo Costas: "Va a ser jugador de Gremio"

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Germán García Grova aseguró que Gremio está insistiendo por Gastón Martirena, recordando además de que en febrero el club brasileño presentó una oferta de 3 millones de dólares que fue rechazada. Así las cosas, queda claro que Racing pretende una cifra mayor para dejar ir a uno de sus jugadores más importantes.

Hay un punto importante en esta historia y es que Gastón Martirena considera que es el momento de cambiar de aire. Desde hace tiempo tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia de Racing y Gremio aparece como un destino atractivo desde lo económico y lo deportivo. Así las cosas, todo marca que el uruguayo propiciaría su salida en junio, lo que sería un golpe duro para Gustavo Costas.

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