El consumo y la industria frenan la economía: el EMAE cae 2,1%

Este patrón, que hasta el momento era compensado por los sectores extractivos, esta vez no alcanzó y la caída en la actividad del comercio y la industria manufacturera se llevó puestos a los sectores de mayores exportaciones.

El comportamiento del consumo aparece nuevamente como una de las claves interpretativas. Analistas destacan que la debilidad de la demanda interna sigue condicionando la recuperación, en un contexto donde los ingresos reales aún no muestran una mejora sostenida. Este factor impacta especialmente en los sectores más intensivos en empleo.

En el plano financiero, operadores del mercado comenzaron a recalibrar sus expectativas de corto plazo. Si bien no se observa un cambio drástico en las proyecciones anuales, el dato refuerza la percepción de que el rebote económico será más lento y desigual de lo previsto inicialmente, según publicó Infobae.

La economía se apaga

Si bien la economía había mostrado señales de crecimiento moderado en 2025 —con avances interanuales y mejoras mensuales—, distintos análisis ya advertían que ese repunte no implicaba un despegue sostenido.

La evolución del consumo, los ingresos y la estabilidad macroeconómica serán determinantes para definir si la caída observada representa un episodio transitorio o el inicio de una desaceleración más persistente.

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