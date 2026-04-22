El consumo y la industria frenan la economía: el EMAE cae 2,1%

La actividad económica volvió a mostrar señales de deterioro. La publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) por parte del INDEC, reflejó una caída de 2,1% interanual, más profunda de lo esperado por el mercado. El freno en la economía está marcado por la caída en el salario real y un consumo contenido.
Según los datos oficiales difundidos hoy, 22 de abril, el indicador registró una contracción tanto en la comparación interanual como mensual (2,1% y 2,6% respectivamente), confirmando un freno en la dinámica observada a comienzos de año.
EMAE confirma baja en la economía argentina
Las primeras repercusiones estuvieron marcadas por la cautela. En la previa, un relevamiento de Reuters ya anticipaba un escenario de alta incertidumbre, con estimaciones muy dispares entre analistas respecto del desempeño del EMAE.
Esa dispersión —que iba desde caídas significativas hasta subas moderadas— ayuda a explicar la sorpresa que generó el dato final en algunos sectores. Sin embargo, para muchos otros el resultado era casi obvio, dado el freno en el consumo y el cierre de fabricas y negocios.
Sigue habiendo dos economías
A nivel sectorial, la lectura dominante tras la publicación es que se profundiza la heterogeneidad. Distintos informes coinciden en que los sectores vinculados a la industria y el comercio continúan mostrando caídas relevantes, mientras que actividades como minería o agro logran amortiguar parcialmente el retroceso general.
Este patrón, que hasta el momento era compensado por los sectores extractivos, esta vez no alcanzó y la caída en la actividad del comercio y la industria manufacturera se llevó puestos a los sectores de mayores exportaciones.
El comportamiento del consumo aparece nuevamente como una de las claves interpretativas. Analistas destacan que la debilidad de la demanda interna sigue condicionando la recuperación, en un contexto donde los ingresos reales aún no muestran una mejora sostenida. Este factor impacta especialmente en los sectores más intensivos en empleo.
En el plano financiero, operadores del mercado comenzaron a recalibrar sus expectativas de corto plazo. Si bien no se observa un cambio drástico en las proyecciones anuales, el dato refuerza la percepción de que el rebote económico será más lento y desigual de lo previsto inicialmente, según publicó Infobae.
La economía se apaga
Si bien la economía había mostrado señales de crecimiento moderado en 2025 —con avances interanuales y mejoras mensuales—, distintos análisis ya advertían que ese repunte no implicaba un despegue sostenido.
La evolución del consumo, los ingresos y la estabilidad macroeconómica serán determinantes para definir si la caída observada representa un episodio transitorio o el inicio de una desaceleración más persistente.
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