Ignacio Torres pidió aplicar la Ley Anti Mafia en Comodoro Rivadavia

“La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”, denunció Torres.

¿Quiénes son los Vera y los Nieves en Comodoro Rivadavia?

Ambas familias tienen un largo historial de violencia.

Los Nieves son una "dinastía" integrada por un matrimonio y sus 6 hijos varones. Acumularon más de un centenar de causas por asesinatos, robos, usurpaciones y amenazas.

Solo David Nieves, que fue asesinado a tiros el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa, tenía más de 60 causas. En su lista había delitos de todo tipo: homicidios, amenazas, resistencia a la autoridad, usurpación, tenencia ilegal de armas, daños, robo, lesiones, homicidio agravado e incendio. Solo David Nieves, que fue asesinado a tiros el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa, tenía más de 60 causas. En su lista había delitos de todo tipo: homicidios, amenazas, resistencia a la autoridad, usurpación, tenencia ilegal de armas, daños, robo, lesiones, homicidio agravado e incendio.

Los últimos episodios de una extensa secuencia de hechos delictivos fueron el asesinato de 2 personas el miércoles 22 de abril de 2026 en horas de la madrugada. Una de las víctimas fatales iba a declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente a manos de Agustín Vera.

image Los Nieves acumulan más de un centenar de denuncias penales en Comodoro Rivadavia.

La policía constató la presencia de un vehículo estacionado en la intersección de La Prensa y Vuelta de Obligado con al menos 10 impactos de bala.

En el interior se encontraba un hombre sin vida, quien conducía el rodado.

“Lo que tenemos es que el conductor del vehículo es Rodrigo Nieves ”, indicaron desde la policía provincial al tiempo que aclararon que, por el momento, es la única identidad confirmada oficialmente.

En tanto, una mujer que también viajaba en el vehículo fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero falleció poco después a raíz de las heridas sufridas.

image Agustina Asensio, la joven asesinada junto a Rodrigo Nieves en Comodoro Rivadavia

Ignacio Torres prometió medidas ejemplares

“Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el gobernador.

La Ley “Antimafia” (27.786) estipula penas de hasta 20 años. Entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y apunta a combatir el crimen organizado permitiendo juzgar a la totalidad de la estructura de una organización y no sólo a sus ejecutores directos.