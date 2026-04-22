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TRAS EL CRIMEN DE UN TESTIGO CLAVE

Ignacio Torres pidió aplicar la Ley Anti Mafia en Comodoro Rivadavia

El gobernador Ignacio Torres pidió que los integrantes de las familias Vera y Nieves de Comodoro Rivadavia sean juzgados bajo la ley Anti Mafia.

22 de abril de 2026 - 20:03
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, junto a la plana mayor de seguridad

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, junto a la plana mayor de seguridad

En la ciudad pesquera y petrolera, Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, se registraron 6 homicidios en apenas 4 meses iniciales de 2026: se trata de una cifra altísima para una urbe de apenas 200.000 habitantes denunciaron desde el gobierno encabezado por Ignacio Torres.

“La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, afirmó el mandatario patagónico.

Ante el reciente crimen de uno de los testigos que iba a prestar declaración en una causa que involucra a 2 familias con numerosos antecedentes y extenso prontuario en Comodoro Rivadavia (los Vera y los Nieves) el gobernador del Chubut exigió el rápido accionar de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional “Antimafia”. Ante el reciente crimen de uno de los testigos que iba a prestar declaración en una causa que involucra a 2 familias con numerosos antecedentes y extenso prontuario en Comodoro Rivadavia (los Vera y los Nieves) el gobernador del Chubut exigió el rápido accionar de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional “Antimafia”.

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Los clanes familiares Vera y Nieves aterrorizan a Comodoro Rivadavia, según el gobernador Ignacio Torres

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Chubut adhirió a la Ley Anti Mafia en 2025.

“La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”, denunció Torres.

¿Quiénes son los Vera y los Nieves en Comodoro Rivadavia?

Ambas familias tienen un largo historial de violencia.

Los Nieves son una "dinastía" integrada por un matrimonio y sus 6 hijos varones. Acumularon más de un centenar de causas por asesinatos, robos, usurpaciones y amenazas.

Solo David Nieves, que fue asesinado a tiros el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa, tenía más de 60 causas. En su lista había delitos de todo tipo: homicidios, amenazas, resistencia a la autoridad, usurpación, tenencia ilegal de armas, daños, robo, lesiones, homicidio agravado e incendio. Solo David Nieves, que fue asesinado a tiros el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa, tenía más de 60 causas. En su lista había delitos de todo tipo: homicidios, amenazas, resistencia a la autoridad, usurpación, tenencia ilegal de armas, daños, robo, lesiones, homicidio agravado e incendio.

Los últimos episodios de una extensa secuencia de hechos delictivos fueron el asesinato de 2 personas el miércoles 22 de abril de 2026 en horas de la madrugada. Una de las víctimas fatales iba a declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente a manos de Agustín Vera.

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Los Nieves acumulan más de un centenar de denuncias penales en Comodoro Rivadavia.

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La policía constató la presencia de un vehículo estacionado en la intersección de La Prensa y Vuelta de Obligado con al menos 10 impactos de bala.

En el interior se encontraba un hombre sin vida, quien conducía el rodado.

“Lo que tenemos es que el conductor del vehículo es Rodrigo Nieves ”, indicaron desde la policía provincial al tiempo que aclararon que, por el momento, es la única identidad confirmada oficialmente.

En tanto, una mujer que también viajaba en el vehículo fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero falleció poco después a raíz de las heridas sufridas.

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Agustina Asensio, la joven asesinada junto a Rodrigo Nieves en Comodoro Rivadavia

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Ignacio Torres prometió medidas ejemplares

“Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el gobernador.

La Ley “Antimafia” (27.786) estipula penas de hasta 20 años. Entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y apunta a combatir el crimen organizado permitiendo juzgar a la totalidad de la estructura de una organización y no sólo a sus ejecutores directos.

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