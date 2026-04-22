Gimnasia: hincha interrumpe partido contra Acassuso y se roba la cámara de TV

La cámara que enfocaba el partido, de pronto, empezó a moverse. De un lado para otro, en forma lenta. Luego más brusco. Un momento de verdadera zozobra no solo para los televidentes sino también para la propia producción del canal, que no comprendían qué estaba sucediendo.

Inmediatamente después lo sabrían: la cámara enfocó a un hincha, desaforado, que gritaba frases que, parecían, eran de aliento para su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2047083539158417466&partner=&hide_thread=false En el partido entre Gimnasia y Acassuso uno de los hinchas agarró la cámara y tuvieron que poner una toma al ras del pasto porque no se la podían sacar



Lo que acaba de pasar en la Copa Argentina no tiene sentido, no doy más de la risa pic.twitter.com/apa6VtjFv8 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) April 22, 2026

No quedó claro si era de Acassuso o de Gimnasia, pero lo que sí se observó con claridad fue que la cámara había sido "tomada" por un fanático.

Copa Argentina: A qué hora juega Acassuso vs Gimnasia

Desde las 19 hs., el Quemero y el Lobo se disputan su partido por los dieciseisavos de final del certamen más federal que tiene el fútbol argentino.

El Quemero viene de superar a Newell's por 2 a 0 en 32avos de final. Por esa misma instancia, el Lobo venció a Camioneros 4 a 1.

Deportivo Morón vs. Midland: el otro partido en este miércoles de Copa Argentina

A las 21.15, Deportivo Morón y Midland disputan su duelo, también por los 16avos de final, en lo que significa el único duelo entre dos clubes del Ascenso.

Ambos equipos vienen de sendos triunfos y de dar la nota en el certamen. El partido se juega en el Alfredo Beranger, cancha de Temperley.

image La foto oficial del torneo para el enfrentamiento entre Gallito y Funebrero, dos vecinos que nunca antes se habían enfrentado Copa Axion Argentina

El Gallito despachó a Godoy Cruz en 32avos, tras ganarle por 1 a 0. Por su parte, el Funebrero venció por penales nada menos que a Argentinos Juniors.

El ganador de Deportivo Morón-Midland se enfrentará al vencedor de San Martín de Tucumán-Banfield.

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