Acasusso-Gimnasia disputan el partido por 16avos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, un insólito suceso le sacó el protagonismo a lo que sucedía en el campo de juego y lo llevó a las tribunas. Allí, un hincha movió la cámara de la transmisión oficial de TV y se enfocó a sí mismo gritando.
COPA ARGENTINA
Gimnasia: hincha interrumpe partido contra Acassuso y se roba la cámara de TV
El insólito accionar de un hincha de Gimnasia durante el duelo ante Acassuso se robó el protagonismo de la Copa Argentina.
Qué pasó en Acassuso-Gimnasia
Transcurrían 36 minutos del primer tiempo. Acassuso y Gimnasia de La Plata jugaban el partido por Copa Argentina en busca de los octavos de final. El ganador de ellos se medirá ante el ganador de San Lorenzo vs. Deportivo Riestra.
El Quemero y el Lobo se enfrentan en el Estadio Ciudad de Caseros, cancha de Estudiantes. Es un duelo atractivo porque Acassuso es uno de los "cucos" de este certamen, ya que en 32avos venció nada menos que a Newell's.
Corría el minuto 36 del cotejo y la transmisión oficial, a cargo de TyC Sports, sufrió un inesperado contratiempo.
La cámara que enfocaba el partido, de pronto, empezó a moverse. De un lado para otro, en forma lenta. Luego más brusco. Un momento de verdadera zozobra no solo para los televidentes sino también para la propia producción del canal, que no comprendían qué estaba sucediendo.
Inmediatamente después lo sabrían: la cámara enfocó a un hincha, desaforado, que gritaba frases que, parecían, eran de aliento para su equipo.
No quedó claro si era de Acassuso o de Gimnasia, pero lo que sí se observó con claridad fue que la cámara había sido "tomada" por un fanático.
Copa Argentina: A qué hora juega Acassuso vs Gimnasia
Desde las 19 hs., el Quemero y el Lobo se disputan su partido por los dieciseisavos de final del certamen más federal que tiene el fútbol argentino.
El Quemero viene de superar a Newell's por 2 a 0 en 32avos de final. Por esa misma instancia, el Lobo venció a Camioneros 4 a 1.
Deportivo Morón vs. Midland: el otro partido en este miércoles de Copa Argentina
A las 21.15, Deportivo Morón y Midland disputan su duelo, también por los 16avos de final, en lo que significa el único duelo entre dos clubes del Ascenso.
Ambos equipos vienen de sendos triunfos y de dar la nota en el certamen. El partido se juega en el Alfredo Beranger, cancha de Temperley.
El Gallito despachó a Godoy Cruz en 32avos, tras ganarle por 1 a 0. Por su parte, el Funebrero venció por penales nada menos que a Argentinos Juniors.
El ganador de Deportivo Morón-Midland se enfrentará al vencedor de San Martín de Tucumán-Banfield.
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